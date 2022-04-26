賀64歲生日 出書做善事 導演陳德森爆整蠱徐克笑料

【明報專訊】導演陳德森憑電影《十月圍城》奪香港電影金像獎最佳導演，昨日於尖沙嘴舉行《把悲傷留給電影》新書發布會，獲好友鄭丹瑞、章國明導演及泰迪羅賓等到賀。陳德森表示新書是送給自己64歲的生日禮物，新書所有收益撥捐慈善用途。

陳德森透露早於30多歲，已想記錄在電影行業的經歷，直至去年終於找朋友筆錄成書，「我拍動作片，發生過好多事，更有人犧牲，像拍《十月圍城》有過許多波折，所以想透過自己在這行的堅持、一些不開心的挫折，化成正能量，像這個世界到處有戰爭和疫症，希望想辦法找到出路」。

書中提及陳德森與多名圈中朋友的關係與鮮為人知的趣事，他稱前半生出現的包括泰迪羅賓、章國明，又大爆徐克拍戲時被他整蠱的笑料。陳德森稱後半生當導演後，遇到不少貴人相助，包括音樂人金培達，與鄭丹瑞的兄弟情更橫跨兩個世紀，一齊從麗的特約轉做編劇、當伴郎及合作拍戲。

受疫情影響，陳德森籌劃開拍的多套電影被迫叫停，因為投資者都有憂慮，他說：「我當然希望疫情早日過去，但未消失前，可能轉向跟台灣合作，電影無得等，香港有兩三萬電影工作者，只得兩三部戲開工，有些為生計轉做電視劇，但長久下去，電影人始終想拍番電影。」

記者：鍾一虹