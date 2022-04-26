【開箱】《喪盡癲才》 讚吳宇森大師級 尼古拉斯基治演「自己」搞笑

【明報專訊】近年圍繞58歲金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）的新聞，離不開飲醉閃婚、鬧事，甚至傳出破產，或者他的第五任太太宣布有喜，將迎來首名女兒，是少有的開心事。沉寂多時的基治，近兩年演藝事業有轉運迹象， 其前作《Pig》獲多個影評人組織青睞，基治更有份角逐影評人選擇大獎最佳男主角。他擔正的新片《喪盡癲才》（The Unbearable Weight of Massive Talent）上周四在港上映，片中基治演回自己：瀕臨破產的過氣巨星，片中更把《奪面雙雄》導演吳宇森評為大師級。《喪》片在爛番茄影評網站有近九成好評，上周五在美國開畫，以290萬美元排票房榜第5位，以基治近年電影成績而言，不過不失。

出席富豪派對變身CIA臥底

《喪盡癲才》講述電影巨星基治瀕臨破產，經理人幫他接洽出席富豪哈維的生日派對，以賺取100萬美元酬勞。他到達後不久即被CIA特工盯上，稱哈維是大毒梟，還綁架了加泰隆尼亞總統的女兒，特工要求基治當臥底，在哈維的大宅找出肉參，並拯救她出來。與哈維相處的過程中，基治發現彼此同樣熱愛電影，有意一起撰寫劇本拍成新片。其後發現真正的毒梟是哈維的堂哥，而且是綁架了加泰隆尼亞總統女兒的真兇。此時基治的前妻及女兒來到哈維的大宅，後者更被哈維的堂哥挾持。基治和哈維會怎樣做？兩人的拍攝計劃又能否實行？

此片堪稱瘋狂喜劇，但若不熟悉基治舊作，大概笑不出來，而且很多笑位與電影有關，非戲迷的觀眾，大概無感。有一幕基治與哈維深夜交流對電影的看法，互訴心目中最愛的頭三位，哈維之選包括改編自童話的英國喜劇《柏靈頓》，基治質疑怎麼他會喜歡一齣兒童戲，怎料看過後，他也感動得淚流滿面，兩男的友情更進一步。對《柏靈頓》的讚賞也不止這一幕，尾聲基治與女兒關係修補，也是一起欣賞《柏》片，狀甚溫馨。

基治與哈維在泳池邊飲啤酒邊聊天的一幕，前者連人帶樽墮入池底，哈維躍進水中「營救」，跟基治在奧斯卡稱帝的得獎片《兩顆絕望的心》一樣。他在《兩》片扮演過氣名編劇，準備在賭城拉斯維加斯結束生命，邂逅了伊莉莎白雪兒（Elisabeth Shue）飾演的妓女，其中有一幕就是基治醉極在泳池底，由伊莉莎伯抱着他出水面。吳宇森執導的《奪面雙雄》，也成為《喪盡癲才》的重要元素，除了基治與哈維談及電影時，讚賞吳宇森是大師外，片中講述哈維是基治的超級粉絲，會另闢房間珍藏基治主演電影的重要道具，並把基治在《奪》片拿黃金雙槍的造型，製成真人一比一的蠟像，而雙槍在《喪》片尾聲更起了關鍵作用。

不介意自嘲 強調與角色不同

基治片中不介意自嘲，大概是全片笑點的來源，角色事業陷低潮、濫拍、揮霍、欠債、破產等，都是他現實中的寫照；相信為錢出席富豪派對，也是他事業低潮期的「公務」之一。雖然基治在訪問中強調，自己的真實個性與片中男主角截然不同，「拍攝時我告訴導演，真正的我『安靜、充滿禪意且深思熟慮』，但導演堅持『癲癲喪喪』的基治最正，我唯有照演」。片中年輕版基治套用《野性的心》造型，不時出現跟當前基治「腦交戰」，也是編導不錯的設計。年輕基治不論瘋狂叫喊、痛毆老基治或激情咀嘴，都帶來笑位。就連前妻奧莉雅的角色，也特別安排她是電影化妝師，跟基治在電影《火線有情天》結緣，後者婚後卻只顧工作，終致婚姻破裂，與女兒愛狄的關係也漸行漸遠。

曾執導《情場DRY爆三兄弟》的湯戈麥肯（Tom Gormican）在《喪盡癲才》兼任編導兩職，他就算不是基治影迷，也必定熟悉其作品，才會在片中玩盡所有角色與對白。事實上，基治除了曾在奧斯卡稱帝，也拍過很多賣座電影，《奪面雙雄》叫好叫座之外，他主演的《石破天驚》、《驚天動地》、《驚天奪寶》均賣個滿堂紅，尤其後者，開拍了續集，據悉還會開拍第3集，片商卻不再預基治擔正。來自電影世家的基治，父親奧古斯是學者，叔叔更是大名鼎鼎的《教父》導演哥普拉，基治入行後卻不像堂弟妹般會冠父姓。《喪盡癲才》在美國首周末收717萬美元，成績難跟基治全盛期相比，但至少如他在訪問中所言，即使為了還債而狂接電影，他都會認真投入角色，正如在《喪》片，就盡力演好「基治」這銀幕上的自己。

上映日期：4月21日