挑戰四面台 貴飛1280 最平480 MIRROR首登紅館7•25開騷10場

【明報專訊】男團MIRROR早前被指將於7月首度踏上紅館舞台舉行演唱會，成員呂爵安（Edan）亦公開承認今年內開騷，但一直未公布確實日期。MIRROR昨天（26日）舉行記者會，正式宣布《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》7月25日至31日、8月2日至4日假紅館舉行10場演出，票價分1280元、880元及480元。其間12子除分享對紅館的感覺外，隊長楊樂文（Lokman）透露MIRROR會挑戰四面台，又預告隨時加場。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

MIRROR昨天在記者會宣布7月25日至31日、8月2日至4日假紅館舉行10場演唱會。12子一身白色打扮現身，並談及出道4年首次踏上紅館舞台的心情，姜濤說：「好大壓力！」盧瀚霆（Anson Lo）認為最緊要支持者的存在，否則走不上這個舞台，「這個舞台屬於大家的！」Edan、陳瑞輝（Frankie）、李駿傑（Jeremy）和江生（Anson Kong，AK）均表示踏足這個英雄地，是每名歌手的里程碑，可以實現夢想。

預告隨時加場

Lokman、陳卓賢（Ian）稱很開心走進紅館這神聖地方，邱傲然（Tiger）說：「這是令人緊張的地方，尤其睇完電影《梅艷芳》。」柳應廷（Jer）期待在宏偉舞台上，呈現不同視覺效果給觀眾；邱士縉（Stanley）希望在場內飛天遁地，王智德（Alton）亦賣口乖說：「入場坐邊個位都睇到主角，今次我們入去都見到大家！」Stanley又稱起初知道開紅館演唱會非常開心，繼而質疑自己能否應付，最後想通，將壓力化成推動力，而且有12子共同分擔。至於向來貪玩的Edan昨日拿起氣球打向Jer時，再拮爆波嚇倒Anson Lo，場面搞笑。

Lokman談到MIRROR上次在九展開騷，配合防疫政策，入座率只有七成，希望今次轉到紅館開四面台，可跟更多觀眾近距離接觸，「若賣票情况理想，再加場也不拘。總之我們會發揮團體力量，做不同演出」。副隊長AK難忘出道第一年開騷，除了團歌外，都是唱別人作品，很開心MIRROR如今累積多首獨唱和合唱歌，但也不排除演繹別人的作品。問到未有個人作品的成員，會否在開騷前出歌？Lokman說：「溝通中，盡力做，現在我們已開緊會，想提早準備，傾緊做不同組合，個個都有不同想法，所以嘉賓方面就未必會請，否則個騷做5小時都未完。」

Jeremy被指練大隻騷肌

Ian稱各成員在演唱會前都兼顧不同工作，唯有減少休息時間。AK笑言Jeremy忙於練大隻，準備在紅館除衫半裸唱《半》，Jeremy聞言口窒窒說：「係囉……唔知，我冇講半裸。」引來其他成員起哄，連帶Ian也被追問會否騷肌？他推說：「應該不會，我已安排演唱部分，不太適合裸露，演唱會不一定要以此做賣點。」Edan再狙擊Jeremy，「他是履行承諾，不是裸露」。

Edan不相信ViuTV造馬

談到Edan在ViuTV頒獎禮奪新人銀獎，惹來粉絲不滿，認為賽果有造馬之嫌，Edan表示：「我有留意相關討論，其實大家誤會了，票數圖表展示一、二、三位，不是講我和MC（張天賦）的票數差距，而是講投MC的一、二、三位的票數，所以我不知道自己有幾多票。我不相信ViuTV造馬，很均真的，大家不要想太多，我有獎已經開心。」

Anson Lo沒想過摘金

張敬軒在年度男歌手三甲不入，並表示Anson Lo摘金理所當然，Anson Lo說：「這個賽果我都沒有想到，見到軒仔一直好照顧MIRROR，好欣賞我們，有前輩提起我們MIRROR個名，已經好開心。」

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