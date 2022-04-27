香港國際電影節選為焦點影人 吳君如以諧星享譽感激動

【明報專訊】影后吳君如獲第46屆香港國際電影節選為焦點影人，以諧星形象深入民心的她，入行以來演出電影逾140部，成為香港電影史上累積最高票房的女演員。君如不僅創造了無數經典喜劇角色，兼任幕後製作人同樣獨當一面。電影節挑選了君如的10部作品讓影迷回顧，包括《霸王花》、《望夫成龍》、《4面夏娃》、《古惑仔情義篇之洪興十三妹》、《朱麗葉與梁山伯》、《江湖告急》、《愛君如夢》、《金雞》、《歲月神偷》及《媽媽的神奇小子》。

香港國際電影節協會總監利雅博表示：「吳君如一直敢於挑戰不同角色，由豁達妓女、黑幫首領以至慈愛母親，以細膩演技呈現平凡人物的非凡層次。她在演藝事業的蛻變，見證着香港主流電影工業的更迭起伏，憑女性觸覺及個人意志自創新天，成為華人地區最具影響力的女星之一。我們很榮幸能夠邀請她成為第46屆香港國際電影節的焦點影人。」

君如在社交平台分享消息，留言大嗌激動：「我以諧星，喜劇演員身分得到焦點影人呢個榮譽，係令我最激動！」又在限時動態寫上「今年香港國際電影節個焦點影人實在太美麗」。屆時君如將出席香港名家講座，分享演藝生涯的故事與心聲。

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