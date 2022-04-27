老爺曾志偉現身撐場闢謠 王敏奕爆老公聞婚變得啖笑

王敏奕（右）稱老公一向不干涉她的工作，所以跟羅天宇（左）有親熱戲，事前不用備案。（攝影/記者：陳釗）

羅子溢（左起）、陳自瑤與黎諾懿在新劇關係錯綜複雜，3人都有大量親熱戲。（攝影/記者：陳釗）

【明報專訊】王敏奕日前被發現刪除社交網與老公曾國祥的所有合照，又疑洗走紋在手指上的「婚戒」，加上兩人婚後經常分隔兩地，惹起婚變揣測。王敏奕昨日出席新劇《婚後事》拜神，首現身否認婚變傳聞及大騷「婚戒」，以行動闢謠，又稱老公得知報道後得啖笑。老爺、無綫總經理曾志偉驚喜現身撐場，對於兒子和新抱傳婚變，志偉稱沒有留意，明知是假的。

記者：陳釗

王敏奕、陳自瑤（Yoyo）及羅子溢等，昨日於電視城出席新劇《婚後事》拜神，劇集以婚姻危機為題材，對剛傳出婚變的王敏奕來說相當應景。她與老爺曾志偉一同受訪，問到志偉是否特意來撐新抱場？他笑說：「新抱不用撐啦，她那麼多工作。我都不記得這套劇有她，我是來撐監製林肯，他和太太的劇本很貼地。」

志偉追問「衰仔」無回覆

對於兒子與新抱鬧婚變，志偉稱沒留意，因明知傳聞是假的，「我前一晚才跟他們吃完飯，第二日就說他們離婚了，我心想不是吧，時代真的進步得那麼犀利？夜晚打架呀？還要衰到我問兒子，他不覆我。（有沒有擔心？）當然不擔心，我從來不信假新聞，得啖笑。之前夠話我要坐輪椅，搞到我即刻去看是否犯太歲」。王敏奕代夫解釋，曾國祥身處英國，因時差沒回覆。

為工作刪老公合照

王敏奕否認婚變，稱要向一些相信了報道，以及擔心他們的人講聲不好意思，但大部分屋企人都不擔心。她解釋因工作關係，刪除跟老公合照，想以工作相為先，沒想到此舉會令到大家擔心。

王敏奕展示手指的婚戒紋身，力證沒有洗掉。問老公曾國祥可知道被指婚變一事？她說：「老公回來了三日，之後又去了英國工作。事後我有轉發給他看，大家都是得啖笑。」

劇中王敏奕與羅子溢、羅天宇有不少親熱戲，問到老公是否不能看？志偉即搞笑搶答：「所以無眼睇走了。」王敏奕稱老公一向不會干涉她的工作，不用備案。

Yoyo難抽離 匿廁所爆喊

首次擔任女一的Yoyo，和羅子溢在新劇演離婚夫妻，失婚後戀上黎諾懿，3人關係錯綜複雜。Yoyo透露日前與黎諾懿拍完一場親熱戲，尺度也很勁，開了工兩個星期，情緒波動很大，因為要跳拍，拍完激情戲，接着又拍離別戲，幾大挑戰。

談到首當女一，Yoyo直認一定有壓力，「這個劇本真的不易，當中有大量情緒戲，經常好激動和喊，連開心戲都要喊，導致有點抽離不到，日前還試過拍完一場情緒戲後，翌日忍不住躲在廁所爆喊，當然沒讓女兒看到」。

羅子溢演思想出軌被考起

劇中有3段情的羅子溢，沒有抽離不到角色的困擾，笑言：「每日完成拍攝工作就會拋開，因為家中有兩個小朋友，所以回到家第一時間就是冲涼消毒。」

Yoyo爆羅子溢有大量親熱戲，不過相信對方太太楊茜堯很大方，不會呷醋。羅子溢表示親熱戲都是唯美為主，自爆當中最深刻一場是跟Yoyo親熱，但腦裏卻幻想對方是王敏奕。他強調現實中沒試過跟太太親熱時思想出軌，所以演繹時難度很高。