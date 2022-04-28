檢疫期間心口痛 曾江倒斃酒店 家屬曾託酒店送藥 醫生盼長者檢疫更「人性化」

從影超過一個甲子，老戲骨曾江2015年憑《竊聽風雲3》中飾演新界鄉紳話事人陸瀚濤，奪得香港電影金像獎「最佳男配角」獎項，他當時特別感恩上天賜予健康，讓他可繼續享受演戲。（資料圖片）

【明報專訊】縱橫影壇及電視圈逾60年的資深演員曾江，昨日被發現倒斃於指定檢疫酒店房間內，終年87歲。曾江早前獨自前往星馬兩國度假，周一（25日）回港後入住尖沙嘴九龍酒店隔離檢疫。據悉，曾江患風濕及「三高」，前日曾向女兒透露心口痛，女婿隨即送藥到酒店，惟未知職員有否將藥送上房。有醫生表示本港檢疫安排應更「人性化」，容許長者居家檢疫，或准在港親屬入住酒店相伴照顧。

患三高 前日快測陰性

昨午12時許，警方接獲九龍酒店職員報案，稱一名87歲男住客昏迷房內，身體冰冷，救護員接報到場，證實事主明顯死亡。警員其後身穿保護袍到場調查，並聯絡事主親友到場了解，仵工隨後將遺體舁走。案件列作屍體發現，死者死因有待驗屍確定。據了解，死者為曾江，前日新冠快測呈陰性。

曾江前妻鄧拱璧向《明報周刊》透露，曾江由新加坡回港後入住九龍酒店檢疫，前晚致電女兒表示心口痛，女婿隨即送藥到酒店，要求職員代為送到房間。其後曾江表示肚餓，女婿聯絡酒店希望送食物到房間，但不清楚有否將藥物和食物送上房。她說，昨早女兒致電曾江，無人接聽，遂聯絡酒店職員上房拍門，一直無人應門，家人要求開門查看，由於房客屬檢疫者，酒店聯絡衛生署後開房門，發現曾江昏迷。

獨遊星馬「找我可接觸的世界」

曾江回港前獨自在星馬兩國度假，從南到北走過大半個馬來西亞。他本月中接受《星洲日報》訪問，稱適逢星馬邊境重開，便到馬來西亞自由行，「我活到現在，我見到的世界都是人家給我安排的，我到任何地方都有人照顧，這次我是希望自己一個人照顧我自己，在走動不方便、容易疲累、不熟悉科技產品的情况下，找我可以接觸的世界」。

根據報道，友人曾招待曾江在柔佛州城市居鑾逗留3日，其間曾到美食中心吃炒貴刁、參觀咖啡廠、逛壁畫街等，對當地人要求合照來者不拒。有傳媒報道，曾江本月16日曾到訪逾600公里外、位於華玲的一間餐廳品嘗琵琶鴨，該餐廳其後推出「曾江套餐」。曾江在訪問中稱當時正考慮應否繼續行程，因感到自己體力支持不住，「如果不行，我就飛回新加坡，再飛回家，如果需要隔離就隔離吧」。

食衛局：強調常理考慮要求

對於政府能否更「人性化」處理檢疫安排，食衛局表示，就有關隔離者提出的特別要求，局方一直向指定檢疫酒店強調應以常理考慮相關要求是否合理，需顧及隔離者需要。局方亦提醒酒店應提供適當協助，如轉交藥物等。在緊急情况或有安全考量下，指定檢疫酒店員工穿戴個人防護裝備後可進入房間，毋須先獲政府部門批准，惟事後須通報。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會表示，抵港者在酒店檢疫期間有職員照顧其需求，另會向其提供醫療支援。

老人科專科醫生佘達明說，若長者有風濕及「三高」，往往每日需服5至10粒藥，以保持心臟健康，但市民外遊加上需在外檢疫，可能「計錯數」而未有帶備充足藥物，「食少幾日藥好易出事」，或增中風或心臟病發風險。他說抵港者現可選擇與乘搭同一航機的親友入住同一酒店房檢疫，但對於獨行長者，佘認為檢疫安排應更「人性化」，例如容許長者居家檢疫，或准在港親屬入住酒店陪伴照顧。佘建議長者旅行前預先準備藥物，以至少兩個藥盒儲存，一個放行李箱，一個隨身攜帶，避免因遺失藥盒而斷藥。