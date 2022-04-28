柏克萊畢業棄做建築師 演200電影50電視劇

【明報專訊】曾江縱橫影壇大半個世紀，曾參演逾200部電影及逾50部電視劇，演活不少膾炙人口的角色，例如電影《英雄本色》中的堅叔、電視劇《誓不抵頭》大奸角陸國榮、《射鵰英雄傳》的東邪黃藥師等。他更兩度憑《竊聽風雲》系列入圍香港電影金像獎最佳男配角，最終憑《竊聽風雲3》飾演新界鄉紳陸瀚濤一角奪獎，他當晚發表得獎感言時指向上天說：「最緊要多謝佢畀我健康，冇健康便點可以工作呢？」

奸角陸國榮入屋 屢闖荷里活

憑竊聽3奪金像男配角

曾江原名曾貫一，1934年生於上海，其胞妹為已故影星林翠。他1949年隨家人來港，入讀香港華仁書院及九龍華仁書院，18歲時獲林翠推薦首度參演國語片《同林鳥》，惟電影反應一般，他決定按原計劃赴美國加州大學柏克萊分校修讀建築系，回港後從事建築3年，發現在港建築設計空間有限，認為演藝事業更能發揮，決定重投影圈懷抱。

曾江於1960年代粵語片全盛期參演過百齣電影，與蕭芳芳、陳寶珠、薛家燕、胡楓等合作無間，代表作包括關德興的《黃飛鴻》系列。1980年代以後，他先後參演《英雄本色》系列、《寒戰II》及《竊聽風雲》系列等。由於早年留學美國，他在1990年代後有機會參演多套演荷里活電影，包括《新鐵金剛之不日殺機》、《血仍未冷》、《安娜與國王》、《藝伎回憶錄》等。

曾江亦曾參演多套經典電視劇，包括一系列改篇自金庸小說的作品，例如在《射鵰英雄傳》系列和《神鵰俠侶》中飾演東邪黃藥師，《誓不低頭》的陸國榮、《大時代》中的龍成邦等。

曾江演技精湛，屢獲殊榮，包括2015年憑《竊聽風雲3》首奪香港電影金像最佳男配角，他當晚除感謝神賜他健康外，在受訪時亦說，若較他年輕的人獲獎會更有意義，「我哋呢個年紀，得唔得獎都係獎」，謙稱這非個人獎項，需靠劇本、導演、工作伙伴一起努力。他提到演配角「要喺咁少時間令觀眾有感受係更加難」。

篤信天主教 三段婚姻

個人生活方面，篤信天主教的曾江有過三段婚姻，在拍攝《大馬戲團》時認識演員藍娣，兩人於1969年結婚，育有一子，至1979年離異。他翌年與專欄作家鄧拱璧結婚，育有一女，但10年婚姻於1990年結束。同年，曾江與認識多年的密友焦姣相戀，至1994年結婚，自此長相廝守。

建築師出身的曾江於2016年獲保育團體「活現香港」邀請受訪，促請保育皇都戲院。