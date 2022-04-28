與曾江想拍《四小生》第二輯 胡楓嘆「又唔見咗個好朋友」

曾江2015年與謝賢、胡楓及Joe Junior拍攝《四個小生去旅行》，在記者會上發生謝賢掌摑曾江事件。3年後兩人在不同場合透露當時是「做戲」；圖為2018年胡楓（中）公開與謝賢（左）及曾江（右）吃飯的照片。（資料圖片）

曾江（右）的外甥女王馨平（中），以往不時探望舅父和舅母（左），目前身在台灣辦理父親王羽後事。她昨晚在其Instagram表示：「We will miss you. 親愛的舅舅，您實在太瀟灑了...我們會永遠懷念您。」（王馨平IG圖片）

謝賢（左起）、曾江、胡楓、Joe Junior於2015年拍攝無綫節目《四個小生去旅行》。其後在記者會上發生謝賢掌摑曾江事件；3年後兩人在不同場合透露當時是「做戲」，胡楓並邀請謝賢和曾江吃飯，粉碎不和傳聞。（資料圖片）

【明報專訊】資深演員曾江（Ken哥）昨日被發現倒斃於尖沙嘴檢疫酒店房間內，消息震驚娛樂圈。曾江生前演出多部無綫劇集，無綫發稿讚揚曾江為演藝界翹楚、香港影視圈傳奇，對其逝世深感難過和惋惜。其生前好友、藝人胡楓（修哥）及Joe Junior均對噩耗表示難以置信，胡楓更透露曾江和他均想拍攝《四個小生去旅行》第二輯，如今天人永隔，嘆道「唉……又唔見咗個好朋友」。

王馨平感愕然 親友稱曾妻焦姣「情緒OK」

曾江太太焦姣暫未有回應丈夫猝逝的事，親友向傳媒表示她「目前情緒OK」。曾江外甥女王馨平身在台灣辦理父親王羽的喪事，她對舅父離世感愕然，表示父親去世時曾跟舅母聯絡，聽到噩耗好傷心，永遠懷念舅父。

胡楓、謝賢、Joe Junior與曾江曾拍攝綜藝節目《四個小生去旅行》，修哥對好友離世表示一時間難以相信，「希望不是事實，個心好亂」。他透露自己與曾江均曾想拍《四個小生》第二輯。Joe Junior初時同樣不太相信這噩耗，感到惋惜和不開心，不捨得老友。Joe憶述當年拍《四個小生》時自己年紀最小，曾江很照顧他，之後偶然有見面飯聚或傳信息慰問；《四個小生》去年8月有飯局，當時談天說地傾不完，曾江私下大情大性，說話爽直。

古天樂：跨越年代的好前輩

古天樂與曾江合作過電影《竊聽風雲》系列，他讚揚曾江是一個跨越不同年代的好演員、好前輩，「剛收到呢個消息仲未消化到，當然覺得好哀傷和惋惜」。《竊聽》系列導演麥兆輝對曾江離世感可惜，最難忘其敬業樂業精神，指他年輕時為建築師，有學識又識演戲，是不可多得的演員。

任達華曾跟曾江合作電影《邊緣行者》和《源生罪》，對其猝逝感到震驚和心痛，「他是讓我非常尊敬的長輩，演藝圈裏永遠閃光的前輩。永遠無比的敬重和懷念他」。張兆輝當年首部擔演男主角的劇集《神勇CID》與曾江合作，稱對方表面好嚴肅，其實為人風趣，樂於教導後輩。毛舜筠及羅蘭均對曾江離世感到難過。

無綫高層樂易玲表示，曾江演繹每個角色都有一份懾人魅力，萬中無一，他的離開是演藝界一大損失。

男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）早前與曾江拍廣告，對消息感震驚，稱回想拍攝時前輩思維清晰，注重每個細節，願意提攜後輩，十分敬佩。