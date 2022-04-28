回網民「要平食兩餸飯」再惹爭議 193：別人要針對都無辦法

【明報專訊】ERROR出席MakerVille發布會被問到在新公司有何搞作時，吳保錡盼有機會唱劇集和綜藝節目主題曲，連兒童節目歌曲也想唱，被其他成員取笑是「MakerVille區瑞強」。肥仔（梁業）稱要做新公司「洪金寶」，遭隊友取笑是「香港沙包王」。193（郭嘉駿）則希望環遊世界拍綜藝節目。

ERROR受MIRROR演唱會門票困擾，笑言多到以為自己做快達票，保錡稱朋友開場白都是，「很久沒見，有點事想你幫忙」，有的還要指定位置，他立即封鎖對方。Dee（何啟華）自爆收到跟MIRROR成員的共同朋友撲飛信息，但一秒便刪除，稱對方應該是想找Edan（呂爵安）。ERROR又透露計劃今年開演唱會。

193開設的咖啡店最近是非不斷，日前網民批評食物貨不對辦，他回應稱咖啡店向來都是呃錢，如果要平可以去食兩餸飯，再惹來爭議。193對此說：「別人要針對都無辦法，百貨應百客，要去就會去。仲有我想澄清，我只是用『呃』字代替『賺』字，大家就認真了，但其實我不是認真的。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com