無綫膺紐約電影電視節12獎 黃宗澤奪男主角優異獎：是一個震撼彈

【明報專訊】黃宗澤憑劇集《非凡三俠》於「紐約電影電視節2022」奪得最佳男主角優異獎。他表示要多謝導演鄧衍成（Billy），因《非》劇是對方遺作，「全靠他拍得好，我才有機會拎獎，對Billy亦有個交代。同時要多謝編劇陳十三，寫一個很好、很新穎的劇本，令大家都有共鳴」。

黃宗澤透露接獲得獎通知時剛巧在買餸，收到電話時很淡定，之後回家吃完飯才將喜訊告知朋友，「我一向無諗能否得獎，當不諗時反而有獎，是一個震撼彈」。頒獎禮因疫情關係以網上形式舉行，黃宗澤表示有點可惜，有獎開心之餘亦是一個肯定，未來會繼續做好本分，演好每套作品。

曾志偉：證TVB製作達國際水平

此外，無綫電視獲12項殊榮，包括一個金獎、兩個銀獎、四個銅獎及五個優異獎，《2020東京奧運會》形象宣傳片於體育節目宣傳片組別得金獎。無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉表示：「TVB製作團隊的努力成果能蜚聲國際，證明我們的製作標準一直處於國際水平。今年多個製作都有好成績，是再一次對我們整個團隊的肯定。2022年是TVB 55周年的重要里程碑，我們將會全力以赴，繼續為觀眾帶來更多元化、更高質素的節目，期待日後再次把本地製作帶到國際舞台。」

《無窮之路》獲最佳節目敘述組別銅獎，主持人陳貝兒說：「感謝大會。感謝我們團隊的努力，很榮幸能夠參與其中。我們定必會繼續用心製作，讓世界知道更多中國故事。」

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