王丹妮睇好「家姐」奪金像獎女配 廖子妤憑《梅艷芳》賺知名光宗耀祖

【明報專訊】在電影《梅艷芳》飾演姊妹的廖子妤（梅愛芳）與王丹妮（梅艷芳），雙雙入圍第40屆香港電影金像獎，王丹妮角逐最佳女主角及最佳新演員。廖子妤分別憑《梅艷芳》和《智齒》競逐最佳女配角，被指「自己打自己」，廖子妤認為是天意安排，抱順其自然心態，能藉電影令更多人認識她，打響知名度，自覺有「賺」及光宗耀祖，禁不住興奮自讚好叻女。

廖子妤從馬來西亞隻身來港發展10年，在金像獎兩戲爭一獎，成績感滿意和感恩，總算對鄉親父老有交代。認為最大得着是憑《梅艷芳》令更多人認識她，「我入行日子不短，但不是好出名。因為部戲令人知道有個來自馬來西亞的女仔參演，家鄉的人為我感光榮，已覺得賺了很多。人不能太貪心，太貪只會分薄運氣，順其自然，不強求獎項」。

廖子妤笑言「手掌是肉，手背也是肉」，很難揀看好自己哪部作品較出色，唯有交由專業團隊決定，相信她用心做戲，大家是有目共睹。她透露去年底曾回馬來西亞探親，可是疫情關係，相信7月中舉行的頒獎禮，屆時家人未必能來港為她打氣。

王丹妮爭獎無壓力

王丹妮早前憑《梅艷芳》奪得「香港電影導演會2021年度」最佳新演員，先拔頭籌。她沒料到金像獎有兩項提名，並被視為大熱，未有感壓力，「多謝大家鼓勵，無論誰人得獎，我都會替對方開心，自己會更努力做。對獎項沒有壓力，反而覺得是一種動力，睇好家姐（廖子妤）得獎，她多年來一直好努力」。

王丹妮自覺很幸運，首次拍戲已獲提名爭獎，謙稱沒有比其他候選人特別優勝之處，只想保持初心做好本分，希望不會辜負團隊和觀眾支持。如果得獎，是額外獎勵，打算請團隊一齊食飯慶祝，不過要視乎疫情；即使沒有獎也有很大收穫，拍攝過程讓她學到不少寶貴經驗。

廖子妤被警告勿穿西裝

距離頒獎禮舉行尚有兩個多月，王丹妮與廖子妤開始準備金像獎紅地氈戰衣，廖子妤自爆收服裝指導警告，「她叫我不要再著西裝，其實穿西裝不錯，因為去廁所方便，又有袋放電話和化妝品，場內冷氣大都不怕凍」。廖子妤提議玩反傳統，與王丹妮齊穿西裝，叫劉俊謙以晚裝裙示人。

二人透露稍後將再結片緣，有《梅艷芳》班底參與的時裝戲，劇本籌備中，預告今次不是做親密好姊妹，是對立的角色。廖子妤笑言太愛王丹妮，要演敵對關係，有一定難度。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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