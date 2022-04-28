讚前輩無架子好玩得 何廣沛爆雪妮學潮語融入對白

【明報專訊】何廣沛、江嘉敏與陳曉華等昨日宣傳劇集《食腦喪B》，首周平均收視18.2點，較《金宵大廈2》16.5點高。何廣沛表示《食》劇去年已在收費頻道推出，不少粉絲已看過，對收視有一定影響，這些不在他控制範圍，不過聽到一些反應說有驚喜，「有些觀眾說，冇估到個劇咁好睇，明白可能冇期望，反而吸引力更大」。

被問到咀戲對手是江嘉敏感覺如何？何廣沛笑說：「我們不是第一次，好多年前合作都拍過咀戲，都是這樣啦。怕大家睇得多會厭，集中追劇情，好引人入勝。」

考慮為雪妮辦榮休歡送會

何廣沛於劇中以忌廉蛋糕擲向前輩雪妮臉上，被指行為大膽，他讚雪妮姐為人無架子，在片場能融入後輩圈子，「個劇賣點是夠喪、浮誇，難得前輩跟我們一齊癲，雪妮姐好玩得，不介意臉上沾忌廉」。

《食》劇被指是雪妮姐退休之作，何廣沛跟監製、編劇和一班演員，希望帶給對方難忘回憶，「雪妮姐以前是武俠女星，食過夜粥，我們在安全情况下玩，有時她聽不明潮語，會向後輩了解，然後將潮語加入她的對白中。」會否為雪妮辦榮休歡送會？何廣沛稱最近疫情緩和，可以考慮，近日他跟雪妮姐都有短訊聯絡。

江嘉敏陳曉華同告腳傷

女主角江嘉敏、陳曉華與朱智賢都有腳傷，朱智賢近日運動跌倒傷腳，江嘉敏早前不慎弄傷左腳骨裂，陳曉華因拍節目傷右腳十字韌帶。江嘉敏與陳曉華最近忙為劇集《曙光》埋尾，走路郁動多，令傷勢加重。

江嘉敏說：「遇上住所大廈壞電梯一星期，出入返工要行幾層樓梯，所以沒必要事都躺在家中，管理員好好，幫忙催促電梯維修。」陳曉華稱拍劇要扮孕婦行路，裝假肚加重負擔，「醫生話我開工行足全日，會減慢復元，所以現在要乖，開工都要帶腳部固定器」。

記者：鍾一虹