獲邀孖李施嬅美國登台 陳山聰怕熔斷見財化水

【明報專訊】陳山聰、李施嬅與湯洛雯等昨日宣傳《金宵大廈2》，陳山聰表示該劇帶挈多外快，最近除拍廣告，與施嬅獲邀到美國演兩場登台騷，因疫情反覆，故暫不敢博，他說：「《金宵》時已去過美國登台，今次又有另一個商戶邀請我們，但驚飛去美國工作，萬一發生熔斷機制，趕不切回港，會影響其他工作，希望將來再掙過錢。」

施嬅被醫生讚康復神速

患自體免疫系統疾病的施嬅因健康狀况，好多工作未能接演，叫山聰先單拖搵錢，幸好病情康復神速，連醫生都讚神奇，她說：「日前去驗血，醫生話我康復進展快，常人的指數要一年才回落，我兩個月已回落，康復得七七八八，最近都為健康下好多工夫，食健康產品、做能量治療、打坐、食齋。」她聽聞獲邀參演的喪屍西片年底才開拍，有信心到時能復工。

施嬅的未來大伯車志健帶她的未來老爺、奶奶上節目《360秒人生課堂》，她表示未看，最緊要大家開心便好。聽到網民追看《金宵2》開心，覺得劇集落重本製作、拍攝辛苦都值得，但再開拍《金宵3》機會低，她說：「我們的班底可以開拍其他題材或用其他方式重聚，一起登台唱歌都好開心。」

湯洛雯稱父未曾當面催婚

湯洛雯父親湯鎮宗與阿叔湯鎮業日前直播時，在網民助攻下公開向她催婚。湯洛雯被網友tag名才知道事件，並笑說：「可能爸爸見網民提起，才順應回兩句，他從未當面催婚，與馬國明性格相似，兩個相敬如賓。」透露疫下好多事要處理，沒有討論結婚問題，只是身邊人心急過當事人，「有消息再話畀大家聽」。湯洛雯稱主演的劇集《隱門》因疫情停工兩個月，最近復工，預算拍至6月，她笑說：「這是我拍最耐的劇集，開工發現瀏海不連戲，剪得過短，被同事取笑。」

記者：鍾一虹