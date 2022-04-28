曾志偉任《聲夢2》遴選評判 《JUNIOR》落選者再戰有望復活

【明報專訊】無綫去年的歌唱真人騷《聲夢傳奇》發掘了炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等樂壇生力軍。《聲夢傳奇2》將於6月舉行，大會經過多重遴選，從逾千名本地及海外參賽者中，挑選23名學員，年紀最細只有13歲。《聲夢2》遴選評判包括無綫高層曾志偉與樂易玲、李幸倪、郭偉亮與陳奐仁等。今季不少參賽者自備樂器自彈自唱，他們還要入錄音室錄歌，全面考驗。

23名《聲夢2》學員中，有4名是參加《聲夢JUNIOR》入圍的Crystal（梁善知）、Caitlin（楊秉頤）、Charlotte（繆昀希）及Kiele（鄧曉殷）。大熱倒灶的Aster（劉芷君）獲不少網民喜愛，還有其他落選學員都甚具潛質。製作組經過考量，決定開放機會讓《JUNIOR》學員參加遴選。

森美讚《聲夢2》入圍學員多元化

有部分《JUNIOR》落選學員表現亮眼，包括表演勁歌熱舞的Aster、轉曲風捨棄擅長抒情歌改唱快歌跳舞的Vici（莊殷玥）、用Ukulele自彈自唱的Jasmine（冼奕瑜），以及曬歌藝的Elsa（劉芷晴）等。她們的自信、台風及唱功都有明顯提升，Aster及Vici展現「舞功」，獲評判點名稱讚，Aster大有機會「復活」殺入《聲夢2》。《聲夢》主持森美讚《聲夢2》入圍學員實力比上屆更多元，「今屆不止有聲樂勁的，還有Rap、跳唱，甚至連演奏級都有」。

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