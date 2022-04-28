狄維莊遜現身影視博覽推介《黑亞當》 《蝙蝠俠》原班人馬拍續集

【明報專訊】美國拉斯維加斯舉行的CinemaCon影視博覽來到第2日，華納電影公司接力「曬冷」，放映旗下DC超級英雄片如《黑亞當》、《閃電俠》、《水行俠2》及《沙贊！神力集結2》等最新片段之餘，同時宣布票房報捷的《蝙蝠俠》將會原班人馬開拍續集，加上「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）傳記片《Elvis》、新版《朱古力獎門人》等預告首曝光，聲勢比打頭陣的索尼更浩大。

繼去年10月舉行第2屆DC粉絲大會（DC FanDome），以及今年2月美式足球超級碗決賽前夕，華納再度公開DC電影宇宙（DCEU）下一階段的最新面貌，包括狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的《黑亞當》（Black Adam）、艾薩米勒（Ezra Miller）《閃電俠》、積遜莫瑪（Jason Momoa）《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）等從未曝光片段。

《黑亞當》預告片放映前，狄維莊遜親自到場介紹新片，「這是我其中一部樂意起牀開工的電影，亦是我認為DCEU將重新『洗牌』之作。」顯得信心十足。這日除了狄維外，《水行俠2》導演溫子仁（James Wan）、《沙贊！神力集結2》（Shazam! Fury of the Gods）主角碩克查利維（Zachary Levi）與新加盟的金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）等亦有到場，落力為新片造勢。

提起DCEU，負責領軍的《蝙蝠俠》無懼疫情影響，全球累積票房收近7.6億美元（約59.2億港元），華納前日宣布原班人馬開拍續集，導演麥維斯（Matt Reeves）與「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）奉命歸隊，上集客串的「小丑」巴利基奧漢（Barry Keoghan）有望擔正奸角，但映期未定。

華納旗下豈止超級英雄片？《情陷紅磨坊》巴茲雷曼（Baz Luhrmann）執導、《從前，有個荷里活》奧斯汀畢拿（Austin Butler）與金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）合演的「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）傳記片《Elvis》，搶在康城影展下月舉行世界首映禮前，先在CinemaCon播出獨家片段，並接受現場訪問，導演表示：「我愛傳記片，而《Elvis》不只是傳記片，更是反映美國上世紀50至70年代的真面目。」

《Barbie》造型曝光

《沙丘瀚戰》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）重演《朱古力獎門人》（Wonka），將於明年12月上映，首條預告片率先登場。戲中飾演年輕版王卡衛（Willy Wonka）的添密菲在片頭反問觀眾：「你們準備好了嗎？」又即場派發朱古力，大搞氣氛。其他新片推介包括《創戰紀》女星奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）執導、歌手男友Harry Styles與《黑寡婦》科倫絲佩芝（Florence Pugh）合演驚慄片《Don't Worry Darling》，預告片段出現二人在牀上聊天，女方問丈夫：「只有你和我？」對方答：「一如以往。」這是一個妻子懷疑夫婿隱瞞不可告人秘密的故事。另外，華納亦宣布「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）監製兼主演真人版電影《Barbie》（芭比），將於明年7月在美國開畫。