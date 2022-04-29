曾志偉盼《聲夢傳奇2》為樂壇帶出新氣象 聲夢JUNIOR六小花組女團XiX出戰

【明報專訊】《聲夢傳奇》捧紅一班年輕歌手炎明熹、姚焯菲、鍾柔美等，節目叫好叫座，無綫立即添食，昨晚舉行《聲夢傳奇2》記者會，宣布賽事6月登場。無綫總經理曾志偉亮相活動助陣，承認該節目帶動樂壇年輕化，帶出新氣象，有信心可以繼續辦下去。本輯23名參賽者中，最年輕得13歲，當中有六人是出自《聲夢JUNIOR》，今次會以女團XiX出賽，跟其他參賽者對壘。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

23參賽者最細13歲最大29歲

23名入圍《聲夢傳奇2》學員昨晚首度公開亮相，年齡13歲至29歲。是次比賽有別上屆，其中有六名學員以女團XiX出戰，成員包括莊殷玥、劉芷君、梁善知、繆昀希、鄧曉殷及楊秉頤，她們之前參加《聲夢JUNIOR》獲優異成績。其他參賽者，21歲趙小婷是醫科學生。20歲孫衣文去年於無綫藝員訓練班畢業。24歲黃洛妍主修小提琴。26歲江廷慧（Vivian）透露13歲赴加拿大讀書，今次為夢想回港參賽。趙紫諾（Sabrina）與繆昀希同為13歲，跟29歲的港韓混血兒金永衡（Christopher）年紀相差大，三人是賽事中最年輕和最年長的參賽者。

志偉：參賽者視炎明熹姚焯菲為偶像

曾志偉在台上恭賀學員入圍，鼓勵他們透過比賽享受舞台，用欣賞角度多交朋友，借活動主題「我超越我」盡情發揮。談到6名學員組女團XiX參賽，曾志偉說：「她們同年紀，在《聲夢JUNIOR》獲優異成績後，我們答應讓她們組團再參賽，都好適合，拆散她們未必好，睇好她們為大熱門，亦考慮下屆容許參賽者以不同組合參賽。」組合與其他學員對戰，可擔心賽制上惹爭議？他說：「睇吓點，可能有人會覺得組合分薄呢，可以有不同嘗試給觀眾選擇。」

賽制方面，志偉表示跟上一輯大同小異，邀請8名奶爸奶媽、導師，給學員提供專業意見，部分嘉賓會再出現。是否《聲夢》捧出受歡迎學員，故繼續舉辦？志偉說：「不關事，希望繼續栽培新人，我們會看節目成績，都有信心繼續辦第3及第4輯。」問到《聲夢》學員炎明熹、姚焯菲是否幫公司賺大錢？他說：「OK啦！她們學業為重，在課餘時間給予機會表演。今屆參賽者都視首季《聲夢》學員為偶像，希望為樂壇帶出新氣象！」

醫科生趙小婷感激家人鼓勵參賽

醫科生趙小婷表示唱歌是興趣，過去幾年經常拍片在網上分享，感激家人鼓勵參賽，「今年讀醫科3年班較輕鬆，好想踏上舞台唱歌，會做好時間管理，證明可以兼顧學業和唱歌」。孫衣文從小喜歡唱歌，視鄧麗君、王菲為偶像，從藝訓班畢業後，想挑戰做全能藝人。

女團XiX的六名學員稱組團兩個月，經常一起練歌排舞，暫時非常投契，明白人多總有不同想法，她們已有共識，會透過投票和禮貌溝通做決定，「 我們是好朋友，不會鬧交，大家有不同優點，希望帶出精彩表演， 雖然我們憑《聲夢JUNIOR》為人認識，被睇好為大熱門，但仍然會努力學習」。

金永衡被叫Uncle Double無問題

金永衡笑言身為最年長學員，初時有點尷尬，擔心輸給年輕對手會無面，後來發現其他對手好有才華，就算輸都佩服，大家沒代溝問題，「他們叫我Uncle Double，我不會不開心，一起好好玩」。 13歲趙紫諾讀國際學校，英文和普通話較流利，承認唱廣東歌較輸蝕，會盡力應付，不擔心怯場。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com