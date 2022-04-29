余安安被孫仔融化 期待女兒再生B 周家蔚呻好耐無攬洪天明

【明報專訊】余安安、周家蔚、陳凱琳及羅敏莊等前晚錄影《日日媽媽聲》第2輯，余安安稱再做主持更輕鬆，與團隊有默契，而且當婆婆後，趁節目了解更多新興育兒資訊。余安安稱孫仔肥嘟嘟好得意，令她徹底融化，「我曾經講過不湊孫，只會玩孫，但現在會幫手湊，一叫即到，也擔心寵壞孫仔。我會買衫幫他扮靚，然後帶他去公園影靚相」。她稱女兒有計劃再生B，非常期待。提到曾江離世，余安安感難過，回想最後碰面是兩年前，「曾江是好好前輩，我們合作過電視劇，他性格似鬼仔，好好玩，為人親切易相處，又會照顧後輩，希望他一路好走」。

周家蔚以貼身短裙現身，身形弗爆。她表示疫情下習慣食得清淡，目前體重跟10年前結婚一樣。她稱老公洪天明赴內地工作半年，連3月結婚10周年紀念都錯過慶祝。她笑稱兩子開始長大，學懂調整與爸爸分隔兩地的心情，至於天明的歸期要等通關，有計劃暑假帶兒子往杭州探望，她說：「杭州都有小區封城，但我不擔心天明飲食。」她稱每天跟老公視像聯繫，「當他飲醉酒時，也會喊住講『老婆我好掛住你』，我都試過喊住講掛住他。有次我夢見天明拋低兩個仔只攬住我瞓，睡醒都回味，因大家太耐沒有擁抱，也可能因為睇太多韓劇」。她表示上節目無所不談，但老公叮囑她不要傻傻的亂講話。

記者：鍾一虹