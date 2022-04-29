伙兩妹為王羽台北舉行追思會 王馨平淚別 盼來生再做父女

【明報專訊】有「獨臂刀王」之稱的王羽本月5日因呼吸衰竭在台北振興醫院病逝，享年80歲。女兒王馨平從香港赴台奔喪，昨日與兩名妹妹王加露及王美怡為王羽舉行追思禮拜，送父最後一程。王馨平致辭回憶與亡父的相處點滴，情緒激動；現場播放她預錄獻唱的歌曲《寄語白雲》，透露這首歌是王羽與母親林翠離婚後，爸爸要她學唱，長大後才明白是父親不捨與母分開。王馨平感謝王羽帶她來世界，希望來生再做父女。

娛樂組

王羽3年前在醫院受洗成為基督徒，追思禮拜昨日早上10時於基督教台灣信義會台北真理堂舉行，王羽3女王馨平、王加露與王美怡強忍悲傷到場打點。王羽遺照身穿黑色上衣，戴了十字架，舉起右手露出微笑。成龍拍片悼念，大讚王羽對拳腳功夫的貢獻有目共睹，好照顧及提攜後輩，他說：「我們永遠懷念你，王羽大哥，一路好走。」

揭王羽不捨跟林翠離婚

王馨平在追思會致辭時情緒激動，哽咽回憶和父親的點滴。王馨平提到王羽從小對3姊妹管教嚴厲，特別注重禮教，從不誇獎她們，長大後才知爸爸非常愛惜3姊妹，「非常感謝父親帶我來這世界，希望我們來生還是父女，他還是爸爸、我是女兒」。

王馨平預先錄製演唱歌曲《寄語白雲》在追思會播放，因她知道沒有辦法在現場獻唱，並表示這首歌是父母離婚後，王羽要她學唱，長大後才明白父親不捨跟母親（林翠）分開。

王加露難忘父「獨臂」下廚

王加露亦分享跟父親相處點滴，感性說：「爸爸，其實小時候我不敢跟你說話，長大後我不想跟你說話，但今（昨）天我準備好多話想對你說。」

自覺叛逆性格遺傳父親的王加露，謝謝對方教她下廚，記得在美國時，王羽會在她的工作室煮飯，每次煮到警鐘大響，但總會炮製了一枱好菜，她感嘆說：「現在下廚是懷念你的方式。」又回憶王羽中風後某年，半邊身體無法動，但她們回家時，爸爸仍堅持下廚，宛如看見父親用獨臂刀做菜。

追思儀式結束後，3姊妹步出禮堂受訪，王馨平對於親友在疫情間仍前來表達謝意很感恩，並說：「我們都是感謝，父親像是大俠般嚴厲，希望我們變成好女孩、潔身自愛，謝謝大家不怕疫情，送爸爸最後一程。」