薛家燕難忘曾江教做功課 劉松仁有幸合作：不可多得的前輩

【明報專訊】曾江前日被發現倒斃於指定檢疫酒店房間內，終年87歲。他離世消息震驚娛樂圈，薛家燕、成龍、劉松仁、曾華倩、吳彥祖等感惋惜，懷念昔日跟曾江的相處點滴。

薛家燕（家燕姐）與曾江相識數十年，前日得知噩耗好難過，「接受不到，不相信他這樣走了，非常不捨得」。家燕姐去年曾邀請曾江與雪妮接受她主持的節目訪問，大談從影的經過及趣事，一起懷緬過去；當時他們說日後要多見面，但因疫情未能成事。家燕姐眼中的曾江是好演員，樣樣皆能，演戲精湛，教識她好多事，並說：「當年我10幾歲是小演員，曾江還教我做功課。」又透露前日與蕭芳芳及陳寶珠聯絡，大家都不捨得及難過，希望曾江太太焦姣節哀順變。

劉松仁轉發網民上載他與曾江、江毅在劇集《大時代》的片段，留言：「真是不可多得的前輩，永遠懷念你們。慶幸曾與你們對戲，真是莫大的享受。」曾華倩分享與曾江昔日合唱照片，表示雖然與曾江合作不多，但心裏難過，希望曾江前輩，一路走好，永遠懷念​​​。

吳彥祖難過「父親」離世

成龍分享與曾江年輕時拍戲照片，說他職業生涯中欽佩很多人，曾江是其中之一。曾江的形象、演技及敬業精神，成為行業中的常青樹，是後輩學習的好榜樣。他說：「我收到消息後十分震驚和悲傷。我們會想念他，安息！」

吳彥祖入行首部主演電影《美少年之戀》與曾江合作，他說︰「我父親去世一個多月後，我第一位熒幕父親、香港電影的傳奇人物曾江也離世，我非常難過。」他與曾江合作《形影不離》、《竊聽風雲》系列等電影。

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