黃德斌享受拍男人戲 譚耀文讚吳卓羲打樣夠兇狠

【明報專訊】吳卓羲、譚耀文及黃德斌於電影《逃獄兄弟2》中鬥智鬥力，吳卓羲加盟演奸角，譚耀文大讚對方拍打戲個樣夠兇狠。在電影花絮中，見吳卓羲打到手要敷冰消腫，他否認被譚耀文打傷，還對方清白，「隻手是之前拍另一套戲受傷，譚耀文打我時，感覺不到他的力度，意思即是不痛，大家合作得好開心」。

吳卓羲由頭打到尾，認為演的角色不算奸角，只是歪理變道理，永遠覺得自己是對的。近期在多套戲演反派，吳卓羲說：「我要求了廿年，不是想轉型，是覺得每個演員要有不同嘗試，演不同角色、和不同人合作，才會撞到一些火花出來，演員就是什麼都要演。」

譚耀文肋骨裂 頂到收工

譚耀文今次同樣要拍冲涼戲騷肌，加上打戲連場，特登節食減磅，「應該瘦過上一集，不是全為拍動作戲，也為事業，因上集上鏡好似有少少肚腩」。53歲的譚耀文在劇中主要和吳卓羲對打，拍打戲未有受傷，倒是拍一場反車戲出意外，「當時還有很多鏡頭未拍，所以忍住痛，收工去照才知3條肋骨裂了，最慘是瞓醒覺，痛到起不到身，要家人幫手扶起我，慶幸雖到了這個年紀，只花兩個月便復元」。

黃德斌自覺被導演整蠱

演獄長的黃德斌不用拍打戲，有感被導演整蠱，「導演可能覺得我不用拍打戲太輕鬆，安排我夏天穿冷衫拍冬天戲，拍到我汗腺發大」。他認為拍男人戲特別好玩，什麼都講得，今次一班老中青男演員合作，新片盡現剛陽味。

此外，伍詠薇再客串《逃獄2》演譚耀文太太，劇情講述吳卓羲派人襲擊她，遭惡漢不停敲打座駕擋風玻璃，玻璃碎滿地，以及跌在她頭上，嚇得她驚惶失措。拍後伍詠薇直認好驚又刺激，「雖然不是真玻璃，但距離好近，有輕微𠝹損」。

記者：林祖傑

吳卓羲/化妝：Marsha Ma

髮型：Ian Wong@ii salon