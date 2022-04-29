梅啟明被逼遷報警 稱失梅艷芳物品

梅啟明（上圖）自稱被逼遷報警求助（下圖），表示梅媽（圓圖）未能回覆搬去哪裏，覺得母親被人擺佈。

【明報專訊】已故樂壇天后梅艷芳兄長梅啟明，去年入稟法院指電影《梅艷芳》片商涉嫌侵犯版權和商標，導致他與母親梅媽覃美金鬧不和，梅媽登報脫離母子關係。梅啟明事後開記者會聲稱梅媽對登報一事不知情，質疑有人在背後操縱，並報警備案。不過上月梅啟明突然寫悔過書，向母親、老婆及兒子道歉，承諾改過及離開第三者，但被老婆踢爆講一套做一套。

近日梅啟明向《TVB娛樂新聞台》報料稱被人逼遷及報警處理，表示日前返工時接到母親電話，「她說間屋要交番畀人，要搬走，但又不知搬去哪裏。我回家發現廳內的東西不見了，媽媽說不知東西被搬去哪裏，她仍在醫院，叫我報警，我咪報警」。梅啟明認為梅媽不知搬往哪裏，是被人擺佈，並強調會跟母親同住。他稱家中梅艷芳的物品，包括紀念品及私人物品都不翼而飛。

梅媽孫仔轉達老人家感煩擾

報警當日梅媽的孫仔都在屋內，他接受訪問，但不願上鏡。孫仔先就梅啟明說未能到醫院探望梅媽一事解釋，稱疫下醫院探病名額有限，要先預留給工人與看護，他有段時間都不能探望，不是針對梅啟明。問事件是否令他好困擾？孫仔直認，「係好煩，老人家都覺得好煩，就係因為煩，老人家的意思是說各散東西，我搵地方住，又交帶我幫她搵地方搬」。問到梅媽是否由他照顧？他說：「看她出院後想自己住、跟他（梅啟明）一齊住、還是同我住，由老人家決定。」孫仔稱梅媽沒有表明現時立場，總之在醫院休養，不要煩她。

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