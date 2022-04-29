BTS登韓《福布斯》名人榜四度稱冠 《社內相親》安孝燮《魷魚遊戲》李政宰初入圍

【明報專訊】韓版《福布斯》雜誌昨日公布「2022韓國最具影響力名人榜」，去年稱冠的人氣男團防彈少年團（BTS）蟬聯榜首，女團Blackpink佔第二位，熱刺球星孫興慜微升一級成為季軍。值得一提的是，憑高收視韓劇《魷魚遊戲》和《社內相親》人氣急升的李政宰與安孝燮，首度打入名人榜，分別登上第18及37位。

文：蘇珮欣

韓國雜誌《福布斯》自2009年開始，每年選出最具影響力的名人排行榜，評選方式是根據媒體報道、個人收入及社交網人氣等數據，選出40名次。今年榮登榜首的是防彈少年團，他們在2018年首次稱冠，翌年讓位女團Blackpink，之後兩度奪冠，因此今年已是四度登頂。《福布斯》統計BTS去年在韓國售出721萬張專輯，為韓國帶來46.5億美元（約364.8億港元）經濟效益。另據Brandwatch分析，全球有1800萬名「Army」（BTS粉絲的暱稱），主要來自韓國、日本、印尼、墨西哥及美國。

名人榜第2位是Blackpink，與去年排名相同。《福布斯》指她們推出新歌的密度雖然不高，但在流行榜的持久力驚人；效力英超球隊熱刺的孫興慜與韓國職業棒球員柳賢振，分別排第3及第4位。

尹汝貞新上榜排名最高

韓國演歌深受當地樂迷歡迎，憑歌唱比賽節目《Mr Trot》出身的多位歌手均上榜，包括李燦元（5位）、林英雄（7位）、張民晧（10位）、鄭東元（16位）、永卓（25位）及金熙栽（39位）。

十大位置包括韓劇《Mouse》男星李勝基，從去年第30位急升至今年第6位，成為榜上升幅最大的名人。《福布斯》讚李勝基多才多藝，主演劇集之餘，又主持綜藝節目《家師父一體》，有助提升影響力；去年獲頒奧斯卡最佳女配角的《農情家園》女星尹汝貞，首度入榜躋身第8位；名嘴劉在錫今年下跌兩級，仍佔第9位。

今年演員排名不及歌手，去年進軍荷李活接拍《Marvel隊長》續集的朴敘俊連升兩級，排第12位；憑《魷魚遊戲》揚威國際的李政宰首度人榜，佔第18位；最近主演美劇《彈珠人生》的李敏鎬比去年下跌4級，降到20位；韓劇《The Penthouse》主角李智雅、金素妍和朴殷碩，分別排第19、23及24位。值得一提的是，憑高收視劇集《社內相親》人氣急升的安孝燮，今年首度入榜，雖然只排37位，足證該劇大受歡迎。

新星鄭浩妍趙怡賢獲讚

其他上榜韓星包括《某一天》金秀賢（21位）、《Start-Up》秀智（22位）、《三十九》田美都及孫藝珍（27及30位）、《以吾之名》韓韶禧（28位）、《現正分手中》宋慧喬（29位）、《西西弗斯的神話》朴信惠（33位）、《少年法庭》金惠秀（38位）及《青春紀錄》朴寶劍（40位）。

《福布斯》公布最具影響力名人榜之餘，不忘點名多名新星，包括《魷魚遊戲》鄭浩妍、《殭屍校園》趙怡賢與李瑜美、《Sweet Home》李到晛、《語義錯誤》朴栖含與朴宰燦、女團aespa、ITZY、IVE、男團Stray Kids、The Boyz、ATEEZ等。