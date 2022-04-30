《肥美人》8強誕生 人氣佳麗Lezlie出局

【明報專訊】ViuTV選美真人騷《肥美人》前晚選出8強參賽者，於5月7日晚舉行的總決賽爭奪獎項。在公布8強前，12名佳麗分成3組表演，A組成員翁芷園（Cherry）、陳婉儀（阿Bui）、朱美玲（紅中）及梁秋萍（包包）跳唱《Candy Ball》；B組成員蔡茵茵（肥肥茵）、陳映同（Lezlie）、陳曦雯（Heyman）及容承宜（容小姐）跳唱《妖女》；C組成員劉子晴（呀肥）、何綺婷（綺夢）、丁珮筠（丁丁）及區凱琪（凱琪）跳唱《One Night Only》。

佳麗瞓身跳舞 蝦頭睇到喊

主持駱振偉、練美娟及陳葦璇，聯同評判團楊詩敏（蝦頭）、Rock sir及CMgroovy評分，他們讚賞C組演出，蝦頭更看到喊，「我未試過睇跳舞睇到喊，感受到台上表演者奮不顧身，將自己熱愛的東西同我哋分享，那種震撼太美麗，生命灌注表演入面，我哋需要這些作品」。陳葦璇說：「你哋一定是專業，因為你哋本身識跳舞，但那種識是要完全投入其中，想我哋接收你哋能量，我哋全部人感受到能量。」Rock sir亦讚不絕口道：「非常專業演出，跳出來的情緒同能量，完全引我入去，好似我哋跳緊舞，眼神力量太好，完全被打動。」

最終包包、紅中、Lezlie及凱琪被淘汰，12強止步，練美娟對Lezlie說：「在Camp入面你的情緒比較波動，大家見到你已用自己方法去控制，我哋好欣賞，可能往後的挑戰好艱巨，我哋希望你可以做一個身體健康、心靈健康的人。」

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