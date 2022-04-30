健身教練張嘉耀由逃避變戰勝癌魔 吳香倫患皮肌炎堅持不放棄

【明報專訊】林盛斌主持無綫節目《360秒人生課堂》前晚請來34歲抗癌勇士張嘉耀擔任演講嘉賓，旁聽嘉賓為吳香倫。張嘉耀與太太移居澳門多年，一直生活節制檢點，不煙不酒，勤做運動及控制飲食，但8個月前證實患上淋巴癌第四期，令他大受打擊。

張嘉耀是健身教練，一直努力做好本分及協助身邊人更加健康，但得悉患病及癌細胞已入骨髓，他完全不能接受，反問這就是他努力的回報？覺得不公平。他曾選擇逃避，要求太太NaNa幫他保密，更一度拒絕接受治療。幸好有很愛他的太太及契爺、契媽，以及在港支持他的父母家人。為了他愛的人，決定重新振作，配合醫生指示，最終奇蹟地戰勝癌魔，走在康復路上。他除多謝自己熬過難關，太太亦功不可沒。

吳香倫：不想老公辛苦照顧我

吳香倫被張嘉耀的故事感動，她患罕見病皮肌炎，坦言得悉患病一刻同樣難以接受，初時好氣餒及無助，幸好遇上好醫生及有好老公陳榮峻，共同渡過難關，令她堅持不放棄，她說：「我初患病時是新婚，我不可以要老公咁辛苦照顧我，覺得心態好緊要。張嘉耀心態非常好，他無選擇逃避，而是積極面對，已經是成功的開始。」

娛樂組