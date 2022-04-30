【開箱】《檜山健太郎懷孕了》 男女大肚同樣受歧視

【明報專訊】影視串流平台Netflix近年刻意強化日本內容，先後推出《新聞記者》、《金魚妻》及《我的櫻花戀人》等作品。《晝顏》齋藤工與《交響情人夢》上野樹里合演日劇《檜山健太郎懷孕了》剛於4月21日上架，故事設定在男人能夠懷孕的世界，產前產後面對事業、愛情及家庭等問題。劇情看似脫離現實，顛覆兩性慨念，其實只是兜個圈子，訴說女性在日本社會受盡不公平對待的苦况。

男主角濫交後懷孕

日劇《檜山健太郎懷孕了》改編自漫畫家坂井惠理的同名作品，漫畫早於2012年在《BE·LOVE》雜誌連載，續集《檜山健太郎的懷孕：育兒篇》亦於2019年推出。日劇由箱田優子和菊地健雄執導，《全裸監督》山田能龍等編劇。全劇共分8集，每集長約30分鐘。

故事發生在男性也可懷孕產子的世界，廣告公司創意主管檜山健太郎（齋藤工飾）積極能幹，深受公司器重，對於拍拖、結婚及生兒育女毫不感興趣，卻經常與不同女性發生關係，自由撰稿員瀨戶亞季（上野樹里飾）正是其中之一。某日健太郎感到身體不適，持續出現嘔吐，於是前往求醫，結果證實懷孕。健太郎無法接受事實，火速逃離醫院。翌日，健太郎乳頭出現分泌物，才開始相信自己真的懷孕。

健太郎懷孕初期，身體不適影響工作，原本負責的大型廣告計劃，因此被同事搶走，他被投閒置散，於是想到墮胎，然而手術同意書需要另一「經手人」同意。健太郎推測懷孕時間，確認孩子母親是亞季。她得悉健太郎懷孕後，原本感到愕然，但她細想自己已屆適婚年齡，也想生兒育女，可惜放不下工作，加上發現自己患上子宮腫瘤，可能無法生育，如今不用懷胎，便有自己孩子，反而覺得是美事。

諷刺男女不公現象

健太郎在醫院遇上另一「孕夫」，二人分享懷孕心得，健太郎逐漸發現男性懷孕雖不罕見，社會卻未完全接受，常被歧視與忽視。健太郎想為「孕夫」發聲，於是把有關概念用在服裝連鎖店的廣告計劃中，他更親自上陣，擔任廣告模特兒，藉此引起外界關注。結果廣告大受歡迎，掀起城中熱話，健太郎重獲公司器重。與此同時，他決定把胎兒誕下，成立專供「孕夫」交流的線上平台。

可是健太郎懷胎過程並不順利，亞季父母反對、她跟健太郎對育兒的價值觀不同，加上失蹤多年的健太郎父親（Lily Franky飾）突然出現等，他只好一邊挺着孕肚，一邊摸索最適合自己的為父之路。

《檜山健太郎懷孕了》透過男性懷孕的故事，諷刺日本社會男女不公現象。男人懷孕後才明白女性生理及心理痛苦，劇中一名「孕夫」表示，懷孕後告知女朋友，對方竟然一走了之，「孕夫」只能獨自面對，這不就是現實經常出現的畫面？另外，劇中有人不能接受男性生育，覺得從此失去男子氣概，健太郎卻反問什麼是男子氣概？難道負起責任，生兒育女就沒有男子氣概嗎？劇集尾聲，健太郎向公司申請育嬰假，他跟兩位女同事表示放假期間會專心湊仔，推廣「孕夫」線上平台，又說為了孩子暫時放下事業，並不代表失去鬥志，其實是一種自我成長。女同事聽罷不禁微笑，表示所有女人一向都是這樣做。劇集透過健太郎的故事，強調母親的偉大，並鼓勵觀眾易地而處，多替別人着想，毋須親身經歷，亦能了解別人辛酸。

故事平淡欠缺趣味

《檜山健太郎懷孕了》探討新舊世代父母的價值觀念，亞季父母思想傳統，父親是典型大男人，希望女兒早日成家立室，在家相夫教子，母親也覺得放棄夢想，當個家庭主婦是理所當然的事，亞季卻有截然不同的想法，想要活出自我，最終承諾照顧孩子，但絕不放棄理想；健太郎父母雖較開明，但也問題多多，父親原來也是「孕夫」，因抵受不了外界壓力，誕下健太郎就離家出走，使他在單親家庭環境長大。

劇集在Netflix上架首周，一度躋身香港地區十大收視榜，但比起日劇《金魚妻》及《新聞記者》連續入榜數星期，外界反應似乎未如理想，大概是因為劇集節奏平淡，劇情雖完整但欠趣味所致。