《金宵大廈2》開放式結局劇迷收貨 編審認敏感度不足惹歧視爭議

【明報專訊】《金宵大廈》2019年播映被封為「年度神劇」，《金宵大廈2》播映以來收視一般，但討論度高，其間單元「姐姐」的演員黃婉華，塗啡面演菲傭惹歧視爭議。前晚《金宵2》大結局，大部分「金宵迷」收貨，讚圓滿落幕，沒有爛尾。《金宵2》編審羅佩清接受《明報》訪問，對劇集種種爭議，她笑說：「間唔中做一套怪雞嘢都無傷大雅，多啲戲睇嘛！」她親自解開大結局未解的謎團。

「林老師」劉江驚喜現身

前晚《金宵2》第10個單元「原點（下集）」有彩蛋，已離開無綫的劉江出現，以《金宵大廈》的關鍵人物「林老師」出場，為Joey（陳山聰飾）及Lydia（李施嬅飾）指點迷津。他以「圓圈論」認為找到圓點缺口便可跳出循環。Joey因此展開時空旅程成為時間旅人，在多元宇宙尋找Ella，遇上不同人物，包括「阿蕭與Alex」、「劉旭輝與CoCo」，還有「女醫生與精神病人」等。有網民稱《金宵2》其實是前傳。大結局為懸念解謎，第2集Joey赤裸在天台出現，原來他為救跳電梯糟自殺的Lydia，意外失足墮下穿越時空，赤裸兼失憶在Ella面前出現。

在「對倒」、「吃播」及「原點」的單元故事中，出現神秘組織MIA，但結局沒有下文。羅佩清解釋：「就是一個神秘嘅犯罪組織，因為金宵大廈的自我防衛機制出咗兩次手，四爺、茂利安及大界都被報復，所以MIA不敢再輕舉妄動。」提到「姐姐」單元，黃婉華塗啡面演菲傭惹歧視爭議，《紐約時報》中文網也有報道，該故事在myTV SUPER「被消失」，至今未再上架，是否感遺憾？她稱就算網民鬧也是好事，起碼有人討論，至於「姐姐」的爭議，只承認敏感度不足，其實觀眾睇第8集會明白為何要演員塗啡面。

「沒大團圓都算圓滿」

《金宵2》最後一幕，女醫生走入金宵大廈，在天台遇到建築師（陳山聰飾），是開放式結局，有網民嫌沒有大團圓？她說：「都算圓滿，愛情不會總是開花結果。」

監製：多重平行時空給觀眾新鮮感

監製葉鎮輝表示結局沒想像中複雜，他說：「好感謝金宵迷諗到咁多可能，大家嘅諗法令我好驚喜。我認為《金宵2》最想帶畀觀眾嘅，係一段奇幻又刻骨銘心嘅浪漫愛情故事，裏面兩名男主角陳山聰與張彥博用自己嘅方式守護最愛嘅人，未必絕對正確，但都係不惜一切，好純粹同希望帶出感動位；至於多重平行時空，就屬於一個想帶多啲新鮮感畀大家嘅呈現方式。」

陳山聰李施嬅：有緣再見

陳山聰與李施嬅在劇集完結後分別在社交平台分享感受，兩人不約而同寫「有緣再見」。有網民相信不會有《金宵3》，此劇編審羅佩清已離開TVB，而且劇集收視一般。

娛樂組