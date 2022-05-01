宣傳新劇《雙生陌生人》 馬德鐘徐榮拖手扮親嘴

【明報專訊】無綫新劇《雙生陌生人》明晚首播，演員馬德鐘、陳煒、湯洛雯、徐榮及蔣家旻等昨日現身宣傳。劇中徐榮飾演智障人士角色，為搞氣氛，馬德鐘出場時刻意打扮年輕，模仿徐榮劇中動作和說話；徐榮戴假髮穿裙反串扮女人，模仿湯洛雯劇中角色。兩個大男人拖手又隔口罩扮親嘴，場面搞笑。眾人又為5月6日35歲生日的湯洛雯提早切蛋糕慶生。

陳煒拍激情戲擔心泄春光

馬德鐘表示扮調皮兒童出場很好玩，想給大家驚喜。劇中他一人分飾兩角，辛苦到似拍了兩套半劇集，他和對手有時也被角色混淆。劇情講述馬德鐘周旋於陳煒與湯洛雯之間，演太太角色的陳煒透露有場激情戲，「我要穿性感睡衣，跟馬德鐘翻雲覆雨，好驚不小心有東西『走』出來，大家看到不應該看的東西，所以演完好暈」。馬德鐘知道陳煒睡衣很單薄，故盡量遷就鏡頭，保護對手免泄春光，自己反白眼不敢多望。

湯洛雯與馬德鐘有親嘴戲，拍攝前已向男友馬國明備案，後者反應是「又有親嘴戲？好似好多男人咁」。

湯洛雯未約實馬國明慶生

湯洛雯表示與男友同是演員，如跟對手拍親吻戲，事前會通知對方，是彼此尊重。問正日生日如何慶祝？她稱暫未有計劃，又搞笑說：「應該會一齊啩！暫時未約實，因他要踢波。」湯洛雯稱馬國明偶然會送驚喜，不會刻意等生日或特別日子。

蔣家旻為「小三」污名不快

蔣家旻早前被拍到出入人夫敖嘉年寓所，傳發展婚外情。之後敖嘉年澄清3年前已離婚，分開不涉第三者。昨日蔣家旻為此澄清：「有緋聞傳出代表有新聞價值，但不澄清又不開心，外界會誤以為我是小三。當日到敖嘉年家是一班人上去。報道出街後有聯絡問候，他擔心緋聞影響我。」蔣家旻稱沒被公司召見，工作亦沒受影響，以後跟異性出街會小心。她對傳緋聞感莫名其妙，又稱報道用「小三」字眼令人誤會，感到有點不開心。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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