林峯同期出道極速上位 徐榮受挫：大家差不多之嘛

【明報專訊】徐榮憑無綫處境劇《同事三分親》、《愛．回家》入屋，入行22年，演出逾百部無綫劇集，他接受娛樂新聞台《星光路上》訪問，與主持潘盈慧分享入行經歷及多年演藝路的苦與樂。徐榮入行前做過廚師、司機、水喉工等，後因失業決定投考藝員訓練班，當時同學有林峯、楊茜堯及楊明等。

稱6歲包包非常貪靚

藝訓班畢業後，徐榮由低做起，演過無數閒角，眼見林峯極速上位擔正主角，令他自信心受挫，「頭兩年我都覺得要做吓閒角，去到第3年開始有挫敗感，我同阿峯差不多之嘛，大家個名都是兩個字」。徐榮感氣餒進入「憤世期」，幸當時學會調整心態，就算演村民甲乙丙都非常積極，「導演見到做村民都咁積極，就叫我不要太大反應，驚我搶過前面主角」。

徐榮捱過「憤世期」，最終獲監製及無綫高層賞識，苦等8年終有機會演出《同事三分親》，憑「裘俊」一角入屋，並於《萬千星輝頒獎典禮2008》首度提名最佳男配角及飛躍進步男藝員。自此打開徐榮的處境劇之路，2012年接拍《愛．回家》，劇中「馬強」好好先生角色深入民心，「《愛．回家》拍了4年，發生好多估不到的事，好似女兒有份拍」。他笑言現時6歲女兒包包非常貪靚，每當看回自己在《愛．回家》演出時，嫌棄當時很肥，好搞笑。

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