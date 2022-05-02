高調曬愛的紋身 具俊曄手臂刺大S名字

【明報專訊】台灣女星徐熙媛（大S）與韓國男團「酷龍」成員具俊曄2月初在韓國登記結婚，之後具俊曄赴台，並於3月底跟大S登記結婚。身在台灣的具俊曄被發現增添愛的紋身，在手臂刺了台北的經緯度外，還有一個皇冠，下方一條像絲帶的圖案，上面是「熙媛」二字的韓文，象徵大S是他的女王；頸部刺了「Remember Together Forever」的英文字，代表要記得夫妻永遠在一起，公開跟太太愛的告白。

早在20多年前，大S與具俊曄交往時，曾為男方在腳踝上紋身，因為不懂韓文把「具」刺成「九」；二人分手後，大S用雷射去除該紋身，並以「地獄之火」形容當時的痛苦程度。具俊曄將於5月13日在紐約一間知名夜店演出，大S因留在台北照顧孩子，不會同行。

小S居家隔離被迫停工

此外，大S胞妹徐熙娣（小S）近日曾接觸新冠確診者，目前接受居家隔離。據小S經理人表示，因身邊有工作人員快測呈陽性，所以小S正在居家隔離，每天也有做快測，目前都是陰性，待結束「3+4居家隔離」會復工。小S原本前天（4月30日）要入廠錄製節目《小姐不熙娣》，也要臨時取消，東森電視台回應：「等小S這兩天檢查如果都沒有異狀，下周六便正常錄影。」

娛樂組