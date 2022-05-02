《聲生不息》曾比特憶亡父爆喊

【明報專訊】炎明熹（Gigi）與曾比特參加無綫與內地芒果TV合辦的歌唱節目《聲生不息》，兩人於首集播出後一曲成名，Gigi除登上內地熱搜榜冠軍、微博粉絲人數由6萬增至21.3萬（截至昨晚7時）外，她首集獻唱的《蜚蜚》，官方視頻6日內錄得逾110萬點擊，成為該集點擊率最高歌手。

昨日播出第二集，Gigi與楊千嬅合唱《勇》，錄影當日是Gigi的17歲生日，獻唱完後開心滿足說：「我今年收到最好的生日禮物，就是和千嬅合唱。」現場眾人向她送上生日祝福。

另一組林子祥與曾比特合唱《單車》，曾比特年幼喪父，說此歌代表其心聲，「爸爸在我小時候離世，我有很多說話想跟天上的父親說，有很多話來不及對他說」。曾比特與林子祥為唱出歌曲意義，花心思將同樣講述對父親感受的《空櫈》加入《單車》中。林子祥覺得與曾比特很合拍，並說：「他有點像我的兒子。」他們一剛一柔演繹出難離難捨、含蓄又暗藏激昂的父子情。現場的楊千嬅想起兒子Torres落淚，炎明熹亦想起家人鼻子一酸，葉蒨文被感動眼泛淚光。完成演出後，曾比特與林子祥擁抱，林子祥說︰「我想我的兒子，也想我自己的爸爸，也是不夠時間一起。」曾比特聞言淚流滿面。

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