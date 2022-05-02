新歌MV上架21小時破百萬點擊 姜濤自編自導自演 為下一代反戰

【明報專訊】男團MIRROR人氣王姜濤前日23歲生日，除本地「姜糖」（粉絲暱稱）舉行鋪天蓋地的應援活動外，世界各地的「姜糖」都以不同方式慶祝。姜濤於生日推出新歌《作品的說話》，MV上架21小時已破百萬觀看次數，相當厲害。MV製作龐大是MIRROR之最，姜濤自編自導自演，以反戰為主題，透露生日願望是世界和平。古巨基對MV非常讚賞，幻想如果將來製作成大型音樂劇，相信會好震撼。

娛樂組

姜濤前日推出的「第十胎」新歌《作品的說話》，MV至昨晚上架21小時已逾100萬觀看次數。姜濤獲各地「姜糖」祝賀23歲生日，除香港外，英國、美國、加拿大、澳洲、新西蘭、新加坡、馬來西亞、日本、台灣及澳門的粉絲都舉行不同的慶祝活動，包括在大型戶外屏幕買廣告、生日派對、巴士車身廣告、派發應援紀念品等，吸引大批「姜糖」參與。

姜濤的生日廣告，更登上美國紐約時報廣場的大電視，前日他為劇集《季前賽》開工，張繼聰、呂爵安等為壽星慶祝，張繼聰讚姜濤是了不起的年輕人，祝他身體健康，日日happy。盧瀚霆（Anson Lo）分享與姜濤合照說：「Happy Birthday Bro，繼續用作品說話。」

盼宣揚愛與和平

姜濤新歌《作品的說話》MV，是他繼《孤獨病》後再次執導，配合歌曲反戰內容，想到以一個戰亂避難所做背景，以當中故事帶出反戰信息。整個MV在一個荒廢的商場內拍攝，找來過百臨時演員參演，開場一幕加入CG效果，是MIRROR或其他成員的歌曲未試過的巨大製作。

姜濤表示以商場代表這個世界、地球的縮影，入面發生的一切，如爭食物、祈禱、爭拗等，都會在有戰爭的地方發生。他扮演的難民逃到商場，以他的視角觀察裏面的人生百態，盼藉MV宣揚愛與和平信息。

自導自演 辛苦都值得

姜濤為拍出他想像中的MV，構思故事再自編自導自演，看自己有沒有這個能力，算是一個小挑戰。每個細節他都認真參與，兼顧很多，不似只做歌手、演員，比較攰。不過他無後悔肩負起重責，「為了自己的作品，辛苦都值得，觀眾接收到想帶出來的信息，是最好的回報」。又笑言團隊有個口號，希望MV能夠「創造歷史」。

MV尾段有姜濤與5個月大BB合演場面，他想告知大家，為了下一代不要再有戰爭。拍攝期間，姜濤抱起BB逗對方笑，並笑說：「BB真的好得意，望住佢雙眼時，如果畀到友善message佢，佢都get到，真的好神奇。」談到生日願望，他毫不猶豫說：「當然是世界和平。」

古巨基大讚歌舞震撼

古巨基有看姜濤《作品的說話》MV，在社交網大讚說：「23歲自導自演，一首關於愛與和平的MV，一定要畀讚。MV最後嘅一場舞，令我幻想呢首歌，如果將來引伸到做一個大型音樂劇，一定會好震撼。」還hashtag「真係好好」、「非常好」。

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