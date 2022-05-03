余德丞離巢 被指獲力捧 稱公司畀機會 何廣沛盼3年內置業

【明報專訊】接連有《食腦喪B》與《雙生陌生人》兩劇播出的何廣沛，曝光率提升，遇上余德丞（Dickson）突然宣布離巢，無綫被指鬧小生荒，因而欽點他成為力捧對象，但廣沛對這講法有保留，強調公司一直有畀機會，不明白何以跟余德丞事件混為一談。早前因為綜藝節目《真係唔好笑》惹來不少是非，廣沛一於少理，以目標為本，除拍劇外，跟「食腦三子」好兄弟郭子豪和方紹聰拍住上搵錢，望能在3年內置業，實踐買樓夢。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

入行10年的何廣沛近日被指因余德丞離巢而獲力捧，無綫還立即開拍新劇《你好，我的大夫》讓他孭飛，並找來視后蔡思貝「拱照」，力推他成為一線小生。廣沛接受本報訪問時表示未聽過此事，「咁多年以來，我一直得到發揮機會，要多謝公司，但沒有聽說特別力捧我。公司有好多不同演員都在拍劇，撞着我一兩年前演出的新劇安排在2022年上半年推出，感覺我好似好多作品，其實與Dickson件事無關的」。

月前已接演《你好，我的大夫》

何廣沛稱《你好，我的大夫》洽談了一段時間，一個月前已接演，不知中途會否變動，故一直不方便透露，「其實最近網上已流傳《你》劇演員名單，我不明白點解會跟Dickson件事綑綁在一起，好得意！好難說套劇拱不拱照我，全個班底第一次合作，陣容很後生、很新鮮，所有演員顏值都好高，而且我都幾喜歡拍醫療劇。之前拍《跳躍生命線》和《白色強人》口碑都不錯，今次拍中醫題材，我都覺得吸引，好期待和興奮」。廣沛透露之前已簽下一份頗長年期的合約，沒有收到公司要求再加約。前途無限的他，又有沒有計劃置業？他說：「我仲儲緊錢，希望勤力工作、拍劇儲到錢啦，（目標3年內買豪宅？）希望啦！」

承認食腦三子有拗撬互爆粗

講到搵錢，何廣沛提到因劇集《食腦喪B》跟郭子豪、方紹聰（奶仔）合作，不單成為好兄弟，更組成「食腦三子」向網上和綜藝節目發展，合作一年半以來，雖有拗撬，試過互相爆粗，但對事不對人，無損兄弟情，「3年前拍片只是貪玩，為《跳躍生命線》宣傳，希望爆紅後可以吸引廣告客戶，有更多賺錢機會。後來開設『食腦』頻道就見真章，有些同事嘗試合作，似男女關係，相見好、同住難，鬧兩鬧就不做；我們三個剛剛相反，雖然出身不同，思維和想得到的東西都不一樣，但有共同目標，有團火想做好件事才維繫到。過去一年半都遇到意見分歧，我們都有拗撬，仲試過互相爆粗，但拗完無心病。我鬧完奶仔懶、不盡責，明天他做番好就無事，錯不緊要，最緊要肯承擔，然後改正，大家都有做錯的時候，始終拍YouTube片大家都是新手要摸索。」

稱《真係唔好笑》幫手打仗

「食腦三子」屢遇難關，繼劇集延期推出，三人合作主持的綜藝節目《真係唔好笑》又惹是非，被指高層認為效果不如理想，如今播出無期，何廣沛對此抱平常心，「奶仔有少少不開心，節目未出街，點解咁多預判？好不好睇都是傳言，不是事實的，我相信傳言會不攻自破，不如等節目出街，大家客觀睇完再定斷啦。其實節目團隊好用心，聽講節目即將會幫手打仗」。

自認長氣不想新人走冤枉路

另一方面，何廣沛被指工作態度懶散，又愛指揮別人，他感到冤屈，「以前傳緋聞，我一笑置之，今次關乎到我人格、操守，會影響日後事業發展，我有點不開心，不喜歡被人屈，我付出10年努力，如果我不認真，公司不會畀機會。我現在正拍攝《破毒強人》、《曙光》、《回歸》幾部劇，《雙生陌生人》和《食腦喪B》又疊住播出，有些前輩都讚過我乖，開工前做足功課，後輩郭柏妍亦在社交平台發文，多謝我鼓勵和給予意見」。

何廣沛稱不會因是非，而避忌與其他演員交流，「我好樂於幫後輩，江嘉敏、陳曉華、馮盈盈、郭柏妍都細我六七年，雖然我長氣，都是為他們好，不想他們走冤枉路，因為我做新人時好迷失，沒有人提點，拍《樓奴》做錯晒，劇集出街一面倒負評，被彈『戲屎』」。

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