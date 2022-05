《奇異博士2》片段外泄 《神奇4俠》回歸Marvel宇宙 尊卡辛斯基「神奇先生」造型曝光

next

【明報專訊】Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)明日(4日)在港開畫,美國本周五公映,疑似新片絕密內容昨日提早外泄,《無聲絕境》導演兼主角尊卡辛斯基(John Krasinski)扮演《神奇4俠》角色神奇先生(Mister Fantastic)的畫面,迅即在網絡瘋傳,令他繼《變種特攻》飾演「X教授」的柏德烈史超域(Patrick Stewart)後,成為《奇異博士2》另一驚喜串星。

Marvel電影一向做足保密工夫,演員拍戲前亦要簽訂保密協議,防止角色或劇情外泄,觀眾只可透過片商發放預告片,從中推敲故事走向,例如《奇異博士2》最新預告片段可見,有人坐着黃色懸浮輪椅現身,暗示「X教授」正式在Marvel電影宇宙(MCU)登場;亦有人拿着「美國隊長」的盾牌,卻換上英國米字旗圖案,跟Marvel動畫《無限可能:假如…?》出現過的「卡特隊長」造型如出一轍。

《奇異博士2》公映前夕,可能比所有預告片加起來還要震撼的劇透,藉着網上瘋傳的神秘片段爆發,一直只聞樓梯響的《神奇4俠》率先透過《奇異博士2》回歸MCU,《無聲絕境》男星尊卡辛斯基穿著「神奇先生」的招標藍黑色戰衣登場,而站在他身旁的正是在《美國隊長》飾演卡特探員的女星希莉艾維(Hayley Atwell),手持神盾化身真人版「卡特隊長」亮相。另外,曾在Marvel劇集《異人族》扮演超級英雄「黑蝠王」的安生蒙特(Anson Mount),以及穿著黑色制服的美國隊長亦並肩而立。這個超強陣容,正是《被奪走的12年》男星哲維迪依祖科(Chiwetel Ejiofor)飾演的奇異博士宿敵「莫度男爵」曾在預告片提及的「光明會」部分骨幹成員。

有趣的是,黑人女星拉莎娜連治(Lashana Lynch)曾在《Marvel隊長》扮演同名主角貝兒娜森(Brie Larson)的好友,但在外泄片段中,她卻變成多元宇宙的另一版本Marvel隊長,實在令影迷大開眼界。事實上,哲維迪依祖科去年受訪已暗示尊卡辛斯基有望加盟《奇異博士2》,只是從未有人能夠證實消息真偽。

占士根批評泄露影片差勁

究竟《奇異博士2》外泄片段孰真孰假?Marvel電影公司及此片導演森雷米(Sam Raimi)暫時未有回應,反而最近忙於拍攝《銀河守護隊》第三集的導演占士根(James Gunn),得悉《奇異博士2》外泄事件後,立即透過社交媒體批評:「誰泄露了影片?很差勁!」