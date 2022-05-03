【開箱】《非常巨星揀老公》 社交平台新世代的《摘星奇緣》

【明報專訊】第五波新冠疫情放緩，戲院上月21日重開，原定今年情人節檔期的《非常巨星揀老公》（Marry Me），延後至上周四（28日）上映。歌影視三棲的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）繼25年前《狂蟒之災》後，再與《翻生侏羅館》男星奧雲韋遜（Owen Wilson）合作，譜出當代版的《摘星奇緣》。

樂壇天后戀失婚老師

《非常巨星揀老公》由拍過《新寡瘋狂日記》及《摩登家庭》等美劇的姬歌露（Kat Coiro）執導，根據同名漫畫小說改編，講述珍妮花露柏絲扮演的Kat是樂壇天后，原定在音樂會跟拉丁音樂巨星Bastian在演唱會上演結婚戲碼，怎料上台前一刻發現新聞鋪天蓋地報道Bastian跟她的助手偷情，而且圖文並茂。已穿著婚紗的Kat如常上台，但改變嫁給Bastian的心意，與台下陰差陽錯拿着「嫁給我」粉絲紙牌的失婚數學老師Charlie（奧雲韋遜飾）對望一眼後，宣布嫁給對方，兩人展開一段顛覆想像的戀情，來自完全不同生活及工作背景的Kat與Charlie，能否一起走下去？

平凡男人與天王巨星相戀的故事，《非常巨星揀老公》難言新意，單是23年前的《摘星奇緣》（Notting Hill）已是十分難超越的在前珠玉。後者由《連鎖導火線》羅渣米素（Roger Michell）執導，《真的戀愛了》李察寇蒂斯（Richard Curtis）編劇，《風月俏佳人》茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）伙拍《4個婚禮一個葬禮》曉格蘭特（Hugh Grant）主演，講述茱莉亞飾演的Anna是荷李活著名女星，到倫敦拍戲期間，與曉格蘭特扮演的諾丁山旅遊書店老闆Will一見鍾情，由假裝採訪到相約Anna到其胞妹的生日派對，感情慢慢增進，卻在Anna的男友突然到訪後，雙方交往被迫終止。之後半年為了排遣他的單思愁緒，好友紛紛安排相睇，心有所屬的他，都顯得沒精打采。某天爆出醜聞的Anna，為避開狗仔隊追訪，再訪Will家。兩人足不出戶，深入了解彼此的興趣和價值觀，但當Will室友Spike泄露Anna行蹤後再次鬧翻。度過寒暑之後，Anna重返倫敦拍攝新片，Will到片場探班，無意中偷聽到Anna跟另一演員否認跟他的關係，Will難過的離去。翌日Anna拿着一幅畫作到書店找Will示愛，希望重修舊好，Will會答應還是拒絕？

李察寇蒂斯擅寫愛情喜劇，《摘星奇緣》除了巨星與凡人的階級差異所製造的戲劇衝突外，很多細節都悉心鋪排，而且首尾呼應，增添不同層次。譬如兩人相處時聊到的Henry James小說、Marc Chagall的畫作《La Mariée》，都成為他倆感情推進的關鍵；前者成為Anna接拍新片並重返倫敦的原因，後者則是她送贈Will的大禮，並令他後來恍然大悟。Will和一衆好友的相處及感情，也給活在演藝圈太久的Anna，重新憧憬歲月靜好。兩人夜訪小社區，在長木椅看到的字句，撼動了Anna在星光背後對家庭生活的嚮往。當狗仔隊臨門，Anna怒不可遏，Will企圖安慰她那不過是一天的新聞，明日將成廢紙，Anna隨即教訓他，稱報紙會存檔，以後有關她的任何事，這檔案都會重新翻炒一次。

歌曲悅耳 無助劇情

相隔23年，《非常巨星揀老公》的巨星Kat同樣被狗仔隊包圍，片中卻突顯了現今社交平台的重要位置。觀衆手機不離手，總是按讚及評論外，Kat也無時無刻面對攝影機，早上冷榨果汁要自拍，到學校探訪、收到衣服珠寶……幾乎大部分生活都在鏡頭下度過，並上傳到不同的社交平台，like and share，成為了巨星的重心，不會看到Kat如Anna般，會翻小說，會跟Will談Marc Chagall畫筆下的涵義。

另外，編劇安排了Charlie是單親爸爸，有一個數學天才卻出外比賽會膽怯的女兒Lou，Kat利用自己面對觀衆也會發台瘟的解決方法來開導Lou，是否太過表面和簡單？Charlie要求習慣大班工作人員服侍的Kat，嘗試獨自處理大小問題，也是脫離現實的。她後來臨時要機票到芝加哥支持Lou參加數學比賽，最後不也是經理人Colin出來打救？Kat是樂壇天后，片中少不了珍妮花露柏絲的歌曲，包括為Charlie創作的《On My Way》。不是不悅耳，但遠不如《摘星奇緣》中Elvis Costello重新演繹Charles Aznavour的《She》來得配合畫面，以及同樣是舊歌翻唱的Ronan Keating《When You Say Nothing at All》，溫馨動人。據聞當年《摘》片上映後，《She》一度成為婚禮熱門歌曲，受歡迎程度可見一斑。

上映日期：4月28日