蕭若元撐MIRROR不是虛火 陶傑向鏡粉道歉 「無心引燈神出來」

【明報專訊】陶傑早前越洋主持電台節目《光明頂》，公開批評MIRROR只屬虛火，救不到香港音樂和影視工業，因娛樂圈需要真材實料、深度和內涵，指MIRROR的歌未做到像前輩歌手深入民心，人人都識唱。MIRROR走紅，是一個多角度綜合的社會問題，是歌迷政治情感的延伸和投射。又稱MIRROR能夠激發他對「斷背山」的興趣，「如果我係25歲，都會轉行搞基」。連姜濤生日也被他拿來開玩笑。

張堅庭自認「薑叔」撐姜濤

陶傑的言論，惹來跟他不和、身在台灣的蕭若元在網台節目開火，逐一批評他的不是，力撐MIRROR及姜濤，蕭若元說：「MIRROR唔係虛火，兩年前我已經講過『姜濤現象』。」指陶傑是老人家不能夠接受新事物，拿MIRROR與1970、1980年代的歌手比較，只是眷戀舊社會。張堅庭亦在社交平台發文撐姜濤，大讚姜濤新歌《作品的說話》描述殘酷現狀，讓世人同聲一哭，自己亦隨太太加入「姜糖」行列，但自嘲他這年紀只能做「薑叔」。

陶傑與蕭若元開火，吸引大批網民「食花生」，有網民擔心被喻為「燈神」的蕭若元「燈死」MIRROR，又有網民大讚陶傑敢言，不過鏡粉均不滿陶傑的言論，紛紛要求陶傑公開道歉。陶傑前晚在電台節目表示，只為引了蕭若元出來而公開道歉，他說：「我要同鏡粉講sorry，我無心引個『超級燈神』出來，佢（蕭若元）係出於個人仇恨而買對家。」

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