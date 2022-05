Met Gala卡拉脫衣現金身 楊紫瓊綠衣減齡 Kim減16磅著夢露賀壽裙成焦點

next

【明報專訊】美國時尚界年度盛事Met Gala香港時間昨早在紐約大都會藝術博物館舉行,最近憑新片《奇異女俠玩救宇宙》人氣急升的楊紫瓊、代表中國隊參與今年北京冬奧的自由式滑雪混血新星谷愛凌,應邀亮相;不過最為美媒談論的是真人騷《卡戴珊家族》女星Kim Kardashian,為穿著當年性感女神瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)吊帶貼身裙唱歌賀甘迺迪總統生日,Kim於3周內減去16磅,一身打扮成為全場焦點。

Met Gala今年由「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)和太太碧琪麗芙莉(Blake Lively),以及《夢想期限tick, tick... BOOM!》導演連曼路米蘭達(Lin-Manuel Miranda)和《保衛奇俠》雷珍娜京(Regina King)擔任主持,《無間道風雲》馬田史高西斯(Martin Scorsese)、《浪跡天地》趙婷、《迷失東京》蘇菲亞哥普拉(Sofia Coppola)等9名導演則在服裝展覽上提供意見。

鄭浩妍谷愛凌現身

據報今年Met Gala的主題為「鍍金魅力」,獲邀出席的歌手、演員及運動員花盡心思在不同造型。其中不少亞裔名人現身撐場,冬奧中國隊自由式滑雪新星谷愛凌,以Louis Vuitton大使身分亮相,同場還有《魷魚遊戲》鄭浩妍、《我的超豪男友》陳靜、亨利高定(Henry Golding)及其來自台灣的混血模特兒太太羅英愛(Liv Lo)、《尚氣與十環幫傳奇》奧卡菲娜(Awkwafina)及韓團NCT成員Johnny等。楊紫瓊主演的新片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)在美國上映逾月,依然在十大票房榜第5位,累收3549萬美元,成績不錯。穿著Prabal Gurung有長長裙襬的綠色晚裝現身,楊紫瓊看來精神奕奕,達到減齡效果。

史上最貴裙子

另一方面,《星際特工:千星之城》英國女星卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)穿著紅色Dior套裝到場,看似密實,但當脫去外套,原來內裏真空,只遮蓋了重要部位,並以金粉塗滿上半身,被指似足少林寺十八銅人。

美媒另一焦點落在《卡戴珊家族》女星Kim Kardashian身上,跟《周六夜現場》諧星男友Pete Davidson結伴現身的Kim,以性感女神瑪麗蓮夢露造型到場。Kim身穿的貼身吊帶裙,據報是夢露1962年在時任美國總統甘迺迪的45歲壽宴上所穿著,並獻唱了「生日快樂,總統先生」,已成經典。夢露這襲賀壽裙由法裔Jean Louis設計,貼身露背剪裁,盡顯夢露玲瓏浮凸的身形,裙子鑲有超過6000顆水晶,更閃閃生光,當年夢露在台上脫去白色外套露出看似透視的晚裝,引起一陣騷動。據悉她當時以1440美元買下此裙,1999年佳士得以超過100萬美元拍賣出售,2016年經另一拍賣行Julien,信不信由你博物館再以480萬美元投得,被譽為史上最昂貴的裙子。當構思應以怎樣的打扮出席Met Gala時,Kim即想到夢露這賀壽裙,認為能代表美國的一段歷史。她跟Julien拍賣行相熟,後者為她搭路向博物館借裙,結果一拍即合。

不過過程也不是一帆風順;該裙價值不菲,Kim與瑪麗蓮夢露的身形也未必一樣,即使不合身也絕對不能修改。Kim接受《Vogue》雜誌訪問時表示,第一次試的是複製品,先看身形是否脗合,第二次才送來原裝試身,「裙子由保安運送來,我經常以為夢露必定極曲線玲瓏,幻想自己比她某部分可能較細小,結果穿不下,當時真的想哭,因為完全不許修改」。當時距離出席Met Gala僅數月,Kim只有兩個選擇:瘦身或找其他服裝代替,但她下定決心非夢露裙不穿,於是狠心遵從極嚴謹的減肥計劃,在3周內減去16磅,當最後試身可穿下,她即熱淚盈眶。為了配合夢露造型,Kim把頭髮染成白金色;由於該裙充滿歷史意義及價值不菲,所以Kim出席Met Gala時亦小心翼翼,可說步步驚心。