Joe Junior重溫《四個小生》感觸落淚

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）、李麗霞（黑妹）、Joe Junior與羅敏莊昨日綵排5月中舉行的《媽妹笑住唱網上音樂會》，肥媽表示原定3月舉行的紅館騷，因疫情延期至明年1月27及28日，多謝部分觀眾不退票和贊助商繼續支持，感受到人情味。

Joe Junior最近有收看《四個小生去旅行》節目重播，勾起好多開心回憶，但想起舊拍檔曾江（Ken哥）已離世，相當感觸 ，他說：「我睇睇吓都喊，現在四個小生少咗一個，上次跟三名小生學到好多東西，好喜歡聽他們講故事，現在我都希望疫情過後出埠，疫下我只能夠去少人地方行山。」提及收到Ken哥離世消息時，他難以接受，內心一直不舒服，日前收到修哥（胡楓）主動來電關心，彼此一起傾音樂互相慰問，他希望Ken哥安息。

肥媽急為黑妹找「春天」

肥媽笑談早前跟黑妹遊車河，逼對方構思出這個網上音樂會，只用兩日已組班。今次網上演出是賣票收費，希望交足功課給觀眾，除換不同造型唱歌，也會加入棟篤笑和扮嘢搞笑元素。她說：「到時會爆料，爆埋黑妹情史，幫她搵個『春天』，陪她過夏天。」黑妹笑說：「我叫肥媽介紹個外國人我識。」肥媽稱現在慣性每周做兩日直播，煮食外，會介紹不同餐廳，希望扶助飲食業。

記者：鍾一虹