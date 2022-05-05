鄭裕玲冧樣訪問偶像「奇異博士」 班尼狄賣關子拒劇透 盼看粉絲反應

【明報專訊】Marvel超級英雄片《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）昨日在港上映，鄭裕玲（Do姐）自認是男主角班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）粉絲，日前興奮透露跟班尼狄做了視像訪問，足本內容昨日在她主持的電台節目播出。Do姐望着偶像全程甜笑，大讚班尼狄靚仔，在短短近4分鐘時間，發問連串問題，盡顯主持功架。

鄭裕玲（Do姐）曾於6年前跟班尼狄有一面之緣，當年班尼狄來港宣傳《奇異博士》（Doctor Strange），舉行亞太區記者會，由Do姐擔任司儀，事後二人合照留念。訪問前，Do姐與班尼狄互相問好，提及當年見面一事，班尼狄說記得Do姐。Do姐稱班尼狄接受很多訪問，必定感到疲累，又讚偶像依然英俊，班尼狄搞笑說：「你真客氣，全靠化妝。」

以裝束分辨不同版奇異博士

Do姐問及關於電影內容：「今次解封了『多元宇宙』，完全超越過去一切界限，片中有不同版本的奇異博士，可以告訴我們，會見到幾多個版本的奇異博士嗎？」班尼狄認為回答會透露太多劇情，並說：「恕我稍為賣關子，迴避這題，但不管大家見到什麼版本，就如現實生活，我們都有多個版本的自我。今次可算用上有趣又有深度的方法，將這個角色解剖一下，看他做事有什麼動機？在哪種情况下要適應和轉變，令我好雀躍想看看粉絲對今次作品的反應。」

Do姐問要怎樣分辨不同版本的奇異博士，班尼狄透露是以不同裝束和造型，「顯然令人不易混淆，好清楚知我在某一刻在演哪一個，從某點來看，他們感覺是不同的，但有一項重點必須保持，便是連貫的感覺。無論情况如何，角色的不同抉擇是如何，導致哪些情况出現，在本質上，他們全都共通，不知道怎表達，那涉及好多新創意、好有趣，有時都幾癲」。

拍到崩潰等人照顧

今集有好多激烈動作場面，Do姐問打鬥場面是否都由班尼狄親身上陣？班尼狄稱不會親身處理所有特技動作，不過戲中有場打戲印象難忘，並笑稱：「有個跳躍動作，要飛簷走壁之類，我做不來，有點瘋狂，是『飛躍道』（Parkour）專家才做到，畢竟我已45歲，但十分有趣，總是樂在其中。」

班尼狄還打趣道拍Marvel的戲會令人保持健康，「當你不用開工，甚至要開工的日子，往往要清晨4時起身操練，然後到了約6時，坐在化妝椅，有時要到晚上7時半或8時才完結。所以你要有耐力、體力才做得到，有時一周要做6日，即使在疫情期間，有好多準備工夫，但那都是我以前做過的，健康餐單、運動、瑜伽，到我崩潰、累透就等人照顧，幫我拉筋及做物理治療」。

Do姐講英文 網民讚好聽

Do姐問班尼狄電影中有哪場戲是他特別喜歡？班尼狄表示不會偏心，沒有特別喜歡某場戲，不過很喜歡跟「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）合作，大讚對方，「她實在一流，和伊莉莎伯任何一場對手戲都好有趣，看着她就令人着迷，大家共處一室似場美夢，總之她十分隨和，首先要求自己做好，不會過分嚴肅」。王菀之、何廣沛及方力申留言讚訪問正，有網民稱Do姐講英文好好聽。

此外，Do姐另一偶像是日本男星木村拓哉，前日在電台節目談到偶像主演的日劇《邁向未來的倒數10秒》，自認木村「女友」的Do姐稱1996年看對方的《悠長假期》開始被吸引。對木村今次首度飾演拳擊手，認為偶像勇於挑戰，是好努力的演員。

娛樂組