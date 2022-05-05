母親嫲嫲見《聲夢》獎座淚崩 炎明熹一家團聚百感交集

【明報專訊】炎明熹（Gigi）參加歌唱節目《聲生不息》在內地人氣急升，微博粉絲數量持續攀升，至昨午關注人數逾27萬。今次到內地參賽，Gigi還可以跟相隔兩年無見的家人團聚，日前她開直播，8歲妹妹首次亮相，姊妹相當似樣，妹妹被指是小Gigi。

Gigi笑言跟妹妹真的長得很像，自爆曾擺烏龍，「最搞笑是製作組要我小時候的相，點知我搞錯給了妹妹張相，一直以為那張相是我，直到媽媽說，我先知搞錯咗，真心好尷尬」。Gigi開心跟家人相聚，接受無綫娛樂新聞台訪問，表示好感動，當她拿出《聲夢傳奇》獎座時，母親與嫲嫲都忍不住哭出來，令她不知所措，也跟着流淚。

Gigi稱父母跟她說了好多話，讚她是家人的驕傲。當再跟家人離別時，她百感交集，並說：「本來想我已長大，不像以前，但估不到還是不停流淚。」

90歲爺爺捧場給意見

參加《聲生不息》獲家人支持的Gigi透露，90歲爺爺有捧場及給意見，「爺爺提醒我唱歌時，個嘴打得不夠開，他以前在戲班做，識得拉二胡及打鼓，有留意我演出，好感動」。又表示沒想過演出有這麼大迴響，會繼續努力。

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