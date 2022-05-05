義賣反應熱烈籌逾10萬 薛家燕再推百靚衫拍賣

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）昨日主持電台節目獲贈花束預祝母親節。入行60年的她最近捐出超過200件戲服和靚衫義賣籌款，談到日前首次直播拍賣，已籌得10多萬善款，當中「登基衫」競爭激烈，「有善長出8000元競投，我仆了鎚，點知相差幾秒，有另一名善長出價3萬，現在我搵工作人員聯絡出8000元的善長，看對方肯不肯讓給出價3萬的善長」。

家燕姐透露有粉絲想競投心水晚裝送母親做生日禮物，可惜因網絡接收問題，以一秒之差被其他人搶走。她好欣賞這名粉絲的孝心，決定入倉找件近似款式滿足對方要求。家燕姐說：「拍賣反應熱烈，超出我想像，有人問我會不會再做多一場直播拍賣，可以考慮，儲存了過千件衫，等我加碼入倉搵多100件靚衫出來，但要安排台前幕後幫手，若9日佛誕假期做唔切，就在5月擇日再做。」

母親節將至，家燕姐計劃與家人食飯慶祝，一起欣賞當日舉行的《Captain Nancy開心愛心大放送Online Music Show》網上音樂會，今次邀得幾十位嘉賓，「這個演出應該是全港首個元宇宙線上音樂會，入面有總值近40萬遊戲獎品送給觀眾，我都好期待」。

記者：鍾一虹