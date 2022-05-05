阿Bu發起「三條阿叔」重組 孖灘叔余迪偉開新節目

【明報專訊】商台節目《一八七二遊花園》2009年4月30日深夜首播，由余迪偉及姚家豪（阿Bu）主持，後來加入鄒凱光（灘叔），3人的默契成為最強主持組合。至2013年5月阿Bu因要專注搞《100毛》而離開商台，灘叔隨後亦離開，改由林二汶跟余迪偉主持，節目2014年結束。這個3人組將合體於YouTube頻道主持全新節目《三叔公園》，由本周五（5月6日）起，逢周一、三、五晚上10時開咪直播。

灘叔、余迪偉及阿Bu拍片宣布開新節目《三叔公園》，片中阿Bu扮富貴向余迪偉與灘叔提出再合作做節目，可惜被兩人拒絕。鏡頭一轉，阿Bu被老婆利君牙（陳柏寧）鬧，稱他應直接向灘叔、余迪偉說掛念二人，想趁10周年大家再做節目，阿Bu表示很掛念聽眾，最後灘叔與余迪偉答應重組。

節目宣傳片上載到社交平台，留言「佢哋真係返咗嚟，仲學識咗喺YouTube開live，決定做個新節目，聽講佢哋冇乜點變，除咗，變晒三條阿叔（依然唔靚仔，但相當有型）……」並表示這次合作是期間限定，不少粉絲也大嗌期待。

娛樂組

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