【開箱】《我們的藍調時光》 細說濟州人情味

【明報專訊】韓國有線頻道tvN新劇《我們的藍調時光》上月9日首播，香港觀眾可於影視串流平台Netflix收看。該劇主角包括《陽光先生》李秉憲、《海岸村Cha Cha Cha》申敏兒、《認識的妻子》韓志旼、《繼承者們》金宇彬、《某一天》車勝元、《上流寄生族》金姃垠等，陣容鼎盛，故事以濟州風土人情為背景，亦甚具新鮮感。

分多個單元

編劇盧熙京與導演金圭泰繼《沒關係，這是愛情》、《那年冬天風在吹》及《新紮散仔》後，在《我們的藍調時光》第四度合作。盧熙京擅寫人情味故事，如《世上最美麗的離別》及《常青老友》，今次風格不變。全劇20集，分數個單元，如李秉憲與申敏兒主演的「做不成戀人變陌路人」、韓志旼與金宇彬「花心海女與純情船長」、車勝元與金姃垠「再見初戀情人」、裴賢聖與盧允瑞「未成年懷孕」，以及朴志煥與崔英俊「死黨變死敵」等，每集講述不同故事，其他單元的主角穿插其中，彼此相識又有牽連。

至今播出8集，最先上場的「再見初戀情人」，講述崔漢修（車勝元飾）在首爾任職銀行主管，為栽培女兒成為職業高爾夫球手，肩負起高昂訓練費，欠債纍纍。在濟州出生及長大的漢修，被調派回家鄉的分行，重遇高中時視他為初戀對象的鄭恩喜（李姃垠飾）。恩喜經營鮮魚店頭頭是道，身家豐厚，令漢修既羨慕又唏噓。恩喜則很興奮，覺得初戀是美好回憶。漢修企圖利用恩喜感情，計劃向她借錢，謊稱正在辦離婚，相約恩喜出遊。漢修正猶豫應否借錢之際，恩喜從朋友口中得悉其企圖，大罵漢修說謊，讓她美好的初戀回憶破滅，最後仍借錢給對方，漢修卻拒絕收下。最終漢修辭職，與放棄高爾夫球夢想的女兒及妻子重新出發。這單元回憶年輕的美好時光，也談及中年人的悲哀，還提到濟州幾乎所有人都互相認識，沒任何事能隱瞞。

「未成年懷孕」與「由死黨變死敵」是相關的故事。鄭印權（朴志煥飾）兒子鄭顯（裴賢聖飾）與房浩息（崔英俊飾）女兒房英珠（盧允瑞飾），是同學、戀人兼模範生。其後房英珠發現有孕，原打算墮胎，最終與鄭顯決心將小孩生下來。兩人既要面對老師、同學及村民的閒言閒語，還有最大難關：二人的父親。印權與浩息相識於微時，本是死黨。印權曾是「黑社會」，浩息則一度沉迷賭博。印權罵浩息「乞丐」後兩人結怨，帶出自卑者可以為了一句簡單說話而耿耿於懷，子女未婚有孕，迫使兩人再次面對過去。單元「未成年懷孕」一度惹起外界爭議，有觀眾不滿劇中鄭顯與英珠決定生下小孩，似要美化未成年懷孕及鼓勵學生發生性行為。其實戲劇有反映現實之效，也正好給機會年輕觀眾反省與討論。

卡士成賣點

「做不成戀人變陌路人」講述小販李東昔（李秉憲飾）駕着貨車四出買賣雜貨，曾經追求相識多年的閔宣亞，遭對方拒愛後變成陌路人。宣亞在首爾結婚生子後患抑鬱症，與丈夫離婚，並爭兒子撫養權。宣亞到濟州散心重遇東昔。「花心海女與純情船長」則講述船長朴定俊（金宇彬飾）經常接載海女捕撈海鮮，並愛上從首爾遷到濟州的新手海女李英玉（韓志旼飾），後者男人緣不絕，又被指滿口謊言，定俊因此猶豫。這兩個單元還未播出結局。

此劇最大賣點是卡士強勁，而且演活了濟州人的鄉土風味，影帝級李秉憲扮演小販更入型入格，故事也寫實又溫情。李秉憲扮演的東昔與母親姜玉東（金惠子飾）不和，估計之後會有更多篇幅詳述母子情。