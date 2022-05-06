首名英皇歌手進軍元宇宙 張敬軒化身HC進駐虛擬Hinsland

張敬軒預告不久將來可於元宇宙舉行演唱會，又計劃擺放他的私人珍藏及未曾發布過的歌曲，甚至跟粉絲互動和玩遊戲。

【明報專訊】時代趨勢興起元宇宙概念，英皇娛樂亦引入高科技跟其他伙伴合作。張敬軒成為英皇旗下首名進駐元宇宙的藝人，英皇為他打造獨一無二的虛擬社區「Hinsland」，張敬軒變身「地主」。昨日舉行的發布會上，張敬軒首次透過元宇宙形式首播今年首支派台新歌《元宇宙之戀》MV。

記者：林蘊兒

張敬軒（軒仔）昨日聯同英皇娛樂集團行政總裁許佩斯及MetaTimes主席楊全盛出席線上發布會。許佩斯透露整個計劃投資數個7位數字金額，但認為非常值得，大讚軒仔幻想力豐富而且鬼馬，所以首選他成為公司第一個加入元宇宙的歌手。

預告不久將來元宇宙開騷

軒仔化身為虛擬角色「HC」，以鬼馬形式介紹他的虛擬社區「Hinsland」設計構思和場景佈置，預告不久將來可於元宇宙舉行演唱會，又打算擺放他的私人珍藏及未曾發布過的歌曲，甚至可跟粉絲互動和玩遊戲，預計Hinsland將於今年暑假正式開放。他說：「Hinsland可以說是一個小烏托邦，我可以將現實生活中的事物同大家分享，例如一些未公開發布過或翻唱別人的歌曲，搶先在此播。又或者現實世界已離開我的小動物，可以在此重逢。亦加入我家中的傭人『姐姐』，事前已獲她批准。」喜歡藝術創作的軒仔表示，對NFT有初步認識，稍後計劃推出數碼藝術形式的NFT。

提到軒仔首次做導演，以微電影形式用手機拍廣告，為配合「前夫的愛」主題，他自爆用12個假髮和化了10個不同妝容扮MIRROR。拍攝最難是扮楊樂文（Lokman）的剷青頭，以及揣摩12子擺甫士和眼神特徵。他形容自己奄尖，所以暫時未考慮再做導演。

補開16場演唱會挑戰體能

軒仔紅館演唱會補場將於5月10日至29日舉行，由8場變成16場，軒仔覺得對體能有很大挑戰。他自嘲已過騷肌年紀，只能露手臂，亦不敢過度操練，「我容易有壓力，如過分操練，會令抵抗力減弱，之前開騷試過失聲，所以只敢做輕鬆運動。現在用168斷食法瘦身，終於見到jawline。演唱會是補場，所以編排上只有少少改動，而嘉賓陣容則全新」。

減少不便 持舊門票可入場

演唱會主辦單位，為減少受影響觀眾換領補場門票之不便，跟紅館方面商量後得到配合，主辦單位宣布原定2022年1月10日、13日、14日及15日受影響的演唱會場次觀眾，毋需再提前換領門票，只需於大會安排的補場日子持舊有門票就可進場，於原定座位欣賞演出。

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