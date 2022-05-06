梁詠琪期待女兒炮製母親節早餐

【明報專訊】梁詠琪（Gigi）前晚與ViuTV劇集《反起跑線聯盟》中的女兒瑤瑤（張曦晨飾）及兩名小演員到尖沙嘴出席母親節活動。當製作母親節心意卡時，瑤瑤望着Gigi說：「你有沒有193（郭嘉駿）那麼高？」Gigi笑說：「我當然沒那麼高。」之後瑤瑤送自畫的母親節卡給Gigi及互送吻。

因第五波疫情，Gigi久未出席公開活動。她之前愛在家整蛋糕和焗麵包，笑言經常被女兒Sofia命令整什麼蛋糕。她說：「這段時間經常在家，女兒以為我不用工作，直到一起看我演出的劇集《反起跑線聯盟》，她才知道媽咪是有工作的。」

周日母親節，Gigi已向女兒暗示，希望品嘗她親手炮製的早餐，「我未吃過Sofia煮的東西，很期待，周六晚我決定不吃飯，等周日早上吃Sofia為我炮製的早餐，希望不會太難吃」。她透露每年母親節，女兒都會畫張卡或做手工品送給她，她珍而重之全部儲起來，將來可製成畫冊做善事，「女兒畫畫天分一般，跳舞較叻，會聞歌起舞，最愛聽韓國的快歌，聽我的慢歌會說是sad song，所以都考慮唱多啲快歌」。

記者：柯美

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com