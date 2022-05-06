6月澳門開騷檢疫21日 汪明荃：不敢想像一切小心

【明報專訊】汪明荃近日客串無綫新劇《回歸》，昨日聯同郭晉安、陳煒等拍外景。她透露6月初在澳門舉行兩場演唱會，下周起程到澳門接受21日檢疫，她稱首次隔離檢疫不敢想像。對於曾江上月底倒斃於檢疫酒店房間，阿姐感惋惜，她第一次隔離，不敢想像，會一切小心。郭晉安原本有機會到美國登台，但考慮隔離時間太長而推掉，他自爆在疫情下推了很多工作。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

汪明荃（阿姐）、郭晉安、陳煒、周嘉洛、戴祖儀、游嘉欣及林正峰昨日於數碼港為新劇《回歸》開工，拍攝創業比賽場口。阿姐表示因這套是回歸劇，所以客串支持，飾演比賽的總評判，「已開工3日，今（昨）日是最後一場戲。（可會再拍長劇？）沒想過，太長時間很辛苦」。

曾江檢疫酒店出事感惋惜

今年是香港回歸25周年，阿姐透露會擔任兩個大騷司儀，6月1及2日在澳門舉行兩場演唱會，是澳門藝術節的壓軸演出，一直有練歌及準備接受隔離，她說：「本月9日（下周一）出發去澳門，接受21日隔離。（有否想過如何度過？）不知道，我是第一次隔離，不敢想像，這個騷已多次改期，決定試試吧。他們叫我隔離期間開直播消磨時間，但我還未學懂，有得開演唱會已很開心。」對於曾江在檢疫酒店出事，阿姐感到惋惜，她隔離期間會一切小心，不會特別擔心。阿姐日前與老公羅家英慶祝結婚13周年，她笑言只是找個藉口跟好朋友吃飯敘舊，家英哥有送玫瑰花，「所以每張相都攞住這紮花，禮物就互免了」。她說家英哥不會陪她去澳門，這段時間他往新加坡玩幾日，因為當地不用隔離。

郭晉安怕隔離不赴美國登台

郭晉安（安仔）與陳煒稱還有數天便煞科，今次拍攝不算辛苦，因一半戲分屬年輕演員，分配得很好。安仔表示子女已復課，拍完劇可以認真休息，「小朋友讀國際學校，之前照上網課，所以6月至8月會放暑假。不過都開心，別人返學，我們放假，有很多地方可以去。最近帶子女行山，他們很喜歡，但我行到死吓死吓」。

安仔透露太太歐倩怡因忙學業，修讀營養學碩士，所以沒同行，「太太9月畢業，希望到時可跟她去畢業旅行」。他表示原本有機會去美國登台，但考慮到隔離時間太長而推卻，雖然現在返港只需隔離7日，但既然推了，就不會再接回。疫情下是否損失很多？他說：「我想大家都損失很多，我也推了很多工作，尤其是內地和美加的工作。」

陳煒暫未有結婚計劃

陳煒稍後為電影開工，以及忙處理新居裝修事宜。是否為結婚準備？她沒正面回答，「買了樓就要住啦，很正常」。談及爸爸的身後事，她表示已處理得差不多，現時心情OK。至於婚期方面，暫時未有任何計劃。

游嘉欣大學畢業做全職藝人

游嘉欣想創業，但知道不容易，現需要累積人脈、知識和經驗，最近她對時裝和飲食方面感興趣，希望可朝這方向發展。談到她已開了時裝網店，她表示因最近太忙，同時應付大學工商管理的考試，未有時間打理網店，她說：「當然吃力，但相信可以及格畢業。（之後全力投身演藝事業？）應該是，有得做便做。」

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