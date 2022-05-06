《壯志凌雲︰獨行俠》航空母艦舉行首映禮 湯告魯斯坐直升機登場

【明報專訊】湯告魯斯（Tom Cruise）監製兼主演新片《壯志凌雲︰獨行俠》（Top Gun: Maverick）將於本月27日在美國開畫，前日在聖地牙哥的退役航空母艦「中途島號」舉行首映活動，28年前已經考取直升機駕駛執照的湯佬，這日乘坐直升機從天而降，穿著一身黑色西裝「型爆」行紅地氈。

在《壯志凌雲》上映36年後，湯告魯斯主演續集《壯志凌雲︰獨行俠》終於面世，過程絕不順利，因受疫情影響，原定2019年7月開畫，結果五度延期，如今落實本月27日上映，當然要隆重其事，早前宣布在本月中揭幕的第75屆康城影展，此片將以非競賽形式舉行世界首映禮。為了配合劇情，前日先在中途島號航空母艦舉辦大型宣傳活動，落力為新片造勢。

《壯志凌雲2》監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）、導演約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）、主角湯告魯斯、邁爾斯泰勒（Miles Teller）及珍妮花康妮莉（Jennifer Connelly）等齊齊現身活動，後者更偕夫婿「幻視」保羅畢丹尼（Paul Bettany）及24歲兒子Kai Dugan亮相，現場星光熠熠。

紅地氈活動4小時

謝利畢咸瑪接受美國綜藝網站The Hollywood Reporter訪問時，證實《壯志凌雲2》戲中所有動作場面，都是湯告魯斯親身上陣，「當你見到湯佬拍攝飛行場面，代表他真的坐在戰機上」。相比之下，前日他乘坐直升機降落航空母艦甲板，然後踏上紅地氈，接受兩旁圍觀粉絲和傳媒的喝彩，實在輕鬆得多，難怪他開玩笑說：「乘坐Uber出席首映禮實在太簡單了。」一向親民的湯佬，大方為粉絲簽名、合照，結果整個紅地氈環節，長達4小時才結束，然後移師附近的劇院舉行首映。

事實上，湯告魯斯跟拍檔在開鏡前，先到空軍飛行學校，接受為期3個月的戰機駕駛訓練，又跟海軍學習水中求生技能，模擬墜機後如何在海底逃出機艙。據同片演員積艾利斯（Jay Ellis）表示，他們每日游泳兩三小時，再花同樣時間學習駕駛戰機，雖然辛苦但覺值得。《壯志凌雲︰獨行俠》將於本月26日在港開畫，並於21日起放映優先場。