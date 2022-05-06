【開箱】《救參家族》 二宮和也智鬥綁匪搶贏收視

二宮和也（左起）、賀來賢人及濱田岳三人，女兒先後遭綁架，背後似有不可告人秘密。

【明報專訊】春季日劇開播至今，暫時以TBS電視台周日黃金時段播出《救參家族》成績最好，目前播出4集，平均收視率達12%，好過綾瀨遙主演富士「月9」劇《前男友的遺書》及木村拓哉的朝日劇《邁向未來的倒數10秒》。《救參家族》由《TOKYO MER流動急症室》編劇黑岩勉與導演平野俊一再度合作，《淺田家》二宮和也、《萬能家政夫》多部未華子、《今日我話事》賀來賢人、《律政英雄2》濱田岳及《交響情人夢》玉木宏等主演，台前幕後陣容鼎盛，拿下收視冠軍並不令人意外。香港觀眾可於影視串流平台MyTV SUPER收看。

玉木宏執著綁架案

《救參家族》講述手機遊戲公司社長鳴澤溫人（二宮和也飾），憑製作人氣手遊而成名，其妻鳴澤未知留（多部未華子飾）作為社長夫人，社交媒體粉絲亦過萬，算是城中名媛。二人育有就讀小學六年級的女兒鳴澤友果（大島美優飾），一家三口看來生活幸福，其實溫人是工作狂，與妻女關係漸疏離。

某日，溫人接到女兒被綁架的消息，綁匪下令不准報警，並要求5億日圓（約3000萬港元）贖金。溫人未有理會警告，決定報警求助，警方成立專案小組，由搜查一課課長吉乃榮太郎（富澤岳史飾）指揮，刑警葛城圭史（玉木宏飾）帶隊到鳴澤家調查。葛城表面看似柔溫，但對綁架案情卻很執著。

警方拒絕置身事外

溫人為了救回女兒，急於籌集贖款，就算挪用公司資金，短時間仍無法籌足5億日圓。公司拍檔立脇香菜子（高橋瑪莉潤飾）揭發事件，稱公司財政狀况並不理想，掏空資金後，恐隨時執笠。溫人為了籌錢，決定把公司股份轉售日本大型網絡企業NEX Holdings高層阿久津晃（松本幸四郎飾）。原來二人是鄰居，打算收購溫人公司。

與此同時，未知留找來兩位大學時期好友幫忙，三輪碧（賀來賢人飾）現職律師，讀書時曾跟她拍拖；東堂樹生（濱田岳飾）靠獎學金完成學位課程，畢業後當警察，但已辭職，現於保安公司工作。

溫人跟隨綁匪指示交出贖金，卻被發現他已報警，於是中止交易。為了救出女兒，鳴澤夫婦唯有改變立場，拒絕警方介入，只與阿碧及樹生，繼續跟綁匪周旋，可是警方堅持插手，不容被置身事外，形成三方鬥智鬥力的局面。

三人女兒均遭綁架

《救參家族》以綁架案為故事骨幹，溫人、綁匪及警方互相角力，成為全劇焦點。鬥智方式亦算「貼地」，溫人為了迫使警方放棄調查，透過網媒公開女兒被綁架消息，利用輿論施壓。溫人得悉警方跟蹤，為了避開耳目，要求綁匪轉用手遊內的通訊功能，大玩調虎離山之計，再透過遊戲的定位監測功能，暗中查出綁匪與肉參藏身地，此舉正好突顯警方無能。

新劇首三集已交代溫人救回女兒，第4集講述案發一年之後，綁匪再度出動，目標變成三輪碧的女兒，要求溫人負責贖金交易，其後更爆出樹生的女兒，5年前亦曾遭綁架，至今下落不明，令劇情得以合理地伸延。故事至今仍未公開綁匪真面目，觀眾可跟着劇情走向，猜想誰是「Big Boss」。編劇刻意擾亂觀眾視聽，暗示NEX Holdings高層阿久津晃是疑犯，因他是此案的最大得益者，為了收購公司而策劃案件。全劇預計10集，且看結局會否出現反轉。