《魷魚遊戲》奪百想藝術榮譽大獎 俊昊金泰梨膺視帝后

俊昊（左）與金泰梨（右）各奪兩獎，分別獲頒最佳電視劇集的男女主角，以及觀眾投票的人氣獎。

【明報專訊】有韓國「金球獎」之稱的第58屆百想藝術大獎昨晚舉行頒獎禮，頒發電影、電視及綜藝節目近30個獎項。《魷魚遊戲》奪得至高榮譽電視劇大獎，《D.P：逃兵追緝令》拿下最佳韓劇，《衣袖紅鑲邊》俊昊爆冷膺視帝，《二十五，二十一》金泰梨擊敗《少年法庭》金惠秀，摘下視后殊榮。

第58屆百想藝術大獎請來名嘴申東燁、《Start-Up》秀智及《青春紀錄》朴寶劍擔任主持，亦是後者退伍後首項工作。百想頒獎禮近年受疫情影響，只能閉門進行，今年因韓國政府放寬防疫措施，相隔兩年再有現場觀眾，不過，出席嘉賓仍要戴上口罩，座位也要保持適當社交距離。中場安排《海岸村Cha～Cha～Cha》金玉英與《如蝶翩翩》羅文姬帶領眾星演唱《This is me》，表達演藝界正走出疫情困局的信息。

Netflix韓劇成大贏家

影視串流平台Netflix獨家播放的韓劇成為今屆百想大贏家，《魷魚遊戲》、《D.P：逃兵追緝令》、《地獄公使》及《少年法庭》全晚合共取得8個獎項，包括《D.P》獲頒最佳韓劇、《魷魚遊戲》黃東赫摘下最佳導演，他致謝時透露《魷魚遊戲》第2季正在製作中，會盡快完成來報答大家支持。《魷魚遊戲》兼獲至高榮譽電視劇大獎。

全晚最矚目的視帝視后獎項，憑MBC電視台高收視劇集《衣袖紅鑲邊》人氣急升的俊昊，擊敗賽前被視為熱門的《魷魚遊戲》李政宰，以及《D.P》丁海寅、《讀取惡心的人們》金南佶及《Tracer》任時完，首度拿下視帝，他在台上表示，一直很想當視帝，但在頒獎禮前一晚，覺得自己得獎機會微，所以沒有準備致謝辭，他感激《衣》劇台前幕後，特別是在場的粉絲。

《二十五，二十一》金泰梨擊敗《以吾之名》韓韶禧、《戀慕》朴恩彬、《少年法庭》金惠秀及《衣袖紅鑲邊》李世榮，成為百想視后。金泰梨含淚表示從未想過得獎，稱此劇角色讓她學到很多人生道理，能夠參與拍攝感到幸福。俊昊及金泰梨同時獲得由粉絲投票的人氣獎。金泰梨領獎時表示，以為自己不會緊張，但從踏上紅地氈開始已心跳加速，特別感謝粉絲、家人及朋友落力投票。

《D.P》趙賢哲獲頒電視部門最佳男配角，最佳女配角是《地獄公使》金信祿；《D.P》具教煥及《神探具景伊》金慧峻分別奪得電視男女新人獎。

最佳電影《絕路狂逃》

電影方面，《絕路狂逃》勇奪最佳電影，導演柳承元獲頒至高榮譽大獎。《造王者》連奪三獎成為大贏家，包括最佳導演（卞成賢）、男主角（薛景求）及男配角（趙宇鎮）。影后屬於《在你面前》李慧英，最佳女配角是《奇蹟》李秀敬，《Hot Blooded》李洪耐及《大人們不懂的事》李瑜美分別獲頒男女新人獎。

值得一提的是，《極速快遞》朴素丹早前罹患甲狀腺乳突癌，休養數月之後，昨日首度現身，擔任頒獎嘉賓，她感謝大家慰問，表示病情正在康復中。

文：蘇珮欣