安柏赫特指被尊尼狄普以酒樽「性侵」

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻安柏赫特（Amber Heard）誹謗，並索償5000萬美元（約3.9億港元）案件，女方第二日出庭作供，繼續指證前夫家暴甚至性侵她的慘痛經歷。事發在2015年3月，尊尼到澳洲拍攝《加勒比海盜：惡靈啟航》期間，酒醉的他跟安柏在寓所發生激烈爭執，先以酒樽擲向女方，再掐住她的喉嚨，令她幾乎窒息，然後一邊恐嚇要殺死她，一邊以酒樽插向她的下體，令她痛不欲生。

安柏又憶述性侵事件發生數月後，二人返回洛杉磯家中，尊尼再次家暴，不單扯甩她的頭髮，又打斷她的鼻子。庭上即時播出安柏滿臉傷痕，以及尊尼吸毒酗酒後不醒人事的照片，證明她的供辭可信。

由於二人各執一詞，令到家暴事件變成羅生門，且看本月底法官如何判決。無論如何，這場誹謗官司令到安柏形象崩壞，不少圈中人力挺尊尼，日前在西雅圖開騷的前披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney），自彈自唱《My Valentine》期間，舞台巨幕播出尊尼彈結他的黑白片段，而把有關畫面上載到社交媒體的樂隊Pearl Jam主音Eddie Vedder妻子Jill，亦留言為尊尼打氣：「我認為他是個君子，雖然我支持女權和MeToo運動，但亦深信有些女人會陷害無辜男士。」

另一方面，有傳「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）籌拍電影《神探福爾摩斯》第三集，將會邀請好友尊尼加盟，為後者再戰影壇出一分力。