【開箱】《奇異博士2：失控多元宇宙》 紅女巫憶子成狂釀悲劇

【明報專訊】Marvel電影宇宙(MCU)第四階段的主題是「多元宇宙」,由電影《蜘蛛俠:不戰無歸》到劇集《洛基》、《溫黛與幻視》及《無限可能:假如…?》,全都圍繞同一基調,本周三在港開畫的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)更是集大成者,先把舊作串連,再帶出新角色,突顯承先啟後的重要地位。

連接《蜘蛛俠》時間軸

不少荷李活片都以「奪寶」為題材,《奇異博士2》亦不例外,戲中這個「無價之寶」,正是蘇芝奧高美絲(Xochitl Gomez)扮演、首次登場的超級女英雄「美國小姐」,因她擁有自由穿梭多元宇宙的神奇力量,結果惹來「憶子成狂」的紅女巫(伊莉莎伯奧遜飾)垂涎,誓要殺之而取其異能,好讓母子重逢。得悉陰謀的奇異博士(班尼狄甘柏貝治飾),既要保護美國小姐的安全,又要維護多元宇宙的平衡,必須阻止奸計得逞。

在《蜘蛛俠》三部曲導演森雷米(Sam Raimi)操刀下,《奇異博士2》全片127分鐘可說毫無冷場,下文將無可避免泄露劇情,讀者可自行斟酌。故事緊接《蜘蛛俠:不戰無歸》時間軸,上回講到奇異博士施展魔法,實現彼得柏加(蜘蛛俠)願望的同時,意外打開多元宇宙大門,令到時空大亂,群魔亂舞,雖然最終解決危機,卻帶來意想不到後遺症。

電影開畫前,有評論認為觀眾先看《溫黛與幻視》及《無限可能:假如…?》,對了解《奇異博士2》劇情發展有幫助,雖說事實如此,但影響並不大,只需知道紅女巫在「終局之戰」結束後,為了彌補喪夫(幻視)之痛,自行幻想雙胞胎兒子出世,滿足她成為母親的心願,直至真相幻滅,加上收錄邪惡魔法的《黑暗神書》迷惑心智,終令她踏上成魔之路。

復仇者聯盟再決裂

新片由奇異博士「夢見」另一個自己、白鬢束辮的「捍衛者聯盟」版本奇異博士,跟素未謀面的美國小姐攜手對付怪物揭開序幕。可是敵人太強,二人不敵之際,為了保護她的超能力,避免落入壞人手中,奇異博士以大局為重,決定把異能收歸己用,但此舉等同殺雞取卵,令瀕死的美國小姐又驚又怒。

一覺醒來,奇異博士不以為然,收拾心情出席麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)飾演舊愛姬絲汀的婚禮,突然街上人聲沸騰,原來章魚怪(Gargantos)現身追殺美國小姐,奇異博士跟榮升至尊魔法師的拍檔「阿王」(黃凱旋飾)及時趕至,合力擊殺怪物之餘,驚覺「夢境成真」,美國小姐不單真有其人,而且危在旦夕。

奇異博士為保護美國小姐,於是向同屬魔法界的紅女巫求助,怎料她才是襲擊事件的始作俑者,她為了穿越多元宇宙,尋找存在於另一世界的雙生兒,滿足母子重逢的欲望,不惜遇神殺神,誓要掠奪美國小姐異能。昔日的復仇者聯盟拍檔,如今正式決裂,上演另一場英雄內戰。

