【開箱】《奇異博士2：失控多元宇宙》 紅女巫憶子成狂釀悲劇

【明報專訊】Marvel電影宇宙（MCU）第四階段的主題是「多元宇宙」，由電影《蜘蛛俠：不戰無歸》到劇集《洛基》、《溫黛與幻視》及《無限可能：假如…？》，全都圍繞同一基調，本周三在港開畫的《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）更是集大成者，先把舊作串連，再帶出新角色，突顯承先啟後的重要地位。

連接《蜘蛛俠》時間軸

不少荷李活片都以「奪寶」為題材，《奇異博士2》亦不例外，戲中這個「無價之寶」，正是蘇芝奧高美絲（Xochitl Gomez）扮演、首次登場的超級女英雄「美國小姐」，因她擁有自由穿梭多元宇宙的神奇力量，結果惹來「憶子成狂」的紅女巫（伊莉莎伯奧遜飾）垂涎，誓要殺之而取其異能，好讓母子重逢。得悉陰謀的奇異博士（班尼狄甘柏貝治飾），既要保護美國小姐的安全，又要維護多元宇宙的平衡，必須阻止奸計得逞。

在《蜘蛛俠》三部曲導演森雷米（Sam Raimi）操刀下，《奇異博士2》全片127分鐘可說毫無冷場，下文將無可避免泄露劇情，讀者可自行斟酌。故事緊接《蜘蛛俠：不戰無歸》時間軸，上回講到奇異博士施展魔法，實現彼得柏加（蜘蛛俠）願望的同時，意外打開多元宇宙大門，令到時空大亂，群魔亂舞，雖然最終解決危機，卻帶來意想不到後遺症。

電影開畫前，有評論認為觀眾先看《溫黛與幻視》及《無限可能：假如…？》，對了解《奇異博士2》劇情發展有幫助，雖說事實如此，但影響並不大，只需知道紅女巫在「終局之戰」結束後，為了彌補喪夫（幻視）之痛，自行幻想雙胞胎兒子出世，滿足她成為母親的心願，直至真相幻滅，加上收錄邪惡魔法的《黑暗神書》迷惑心智，終令她踏上成魔之路。

復仇者聯盟再決裂

新片由奇異博士「夢見」另一個自己、白鬢束辮的「捍衛者聯盟」版本奇異博士，跟素未謀面的美國小姐攜手對付怪物揭開序幕。可是敵人太強，二人不敵之際，為了保護她的超能力，避免落入壞人手中，奇異博士以大局為重，決定把異能收歸己用，但此舉等同殺雞取卵，令瀕死的美國小姐又驚又怒。

一覺醒來，奇異博士不以為然，收拾心情出席麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）飾演舊愛姬絲汀的婚禮，突然街上人聲沸騰，原來章魚怪（Gargantos）現身追殺美國小姐，奇異博士跟榮升至尊魔法師的拍檔「阿王」（黃凱旋飾）及時趕至，合力擊殺怪物之餘，驚覺「夢境成真」，美國小姐不單真有其人，而且危在旦夕。

奇異博士為保護美國小姐，於是向同屬魔法界的紅女巫求助，怎料她才是襲擊事件的始作俑者，她為了穿越多元宇宙，尋找存在於另一世界的雙生兒，滿足母子重逢的欲望，不惜遇神殺神，誓要掠奪美國小姐異能。昔日的復仇者聯盟拍檔，如今正式決裂，上演另一場英雄內戰。

（明天再續）